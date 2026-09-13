Венецуела потъна в руини след два чудовищни земни труса
Земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 срутиха сгради в Каракас, затвориха летището „Симон Боливар“ и принудиха властите да обявят извънредно положение
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Земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 срутиха сгради в Каракас, затвориха летището „Симон Боливар“ и принудиха властите да обявят извънредно положение
Най-силното е на гръцкия остров Крит в 4:48 часа българско време.
Това съобщиха от Националния институт
„Този тип активност не винаги води до изригване, но е ясен индикатор, че вулканът не е в покой“, обяснява професор Доносо
Земята се разлюля на 100 км от София
Според Валерия Велева "държавата се тресе заради трусовете в ДПС, Доган трябва да го вземе под внимание"
Нюяколко са сеизмологичните зони
Къде бяха регистрирани трите земетресения
Сеизмологът доцент Пламена Райкова даде обяснение
Земетресение с магнитут 3,0 в района на град Ямбол
Информацията е на МВР Националният институт по геофизика, геодезия и география - БАН.
Тази нощ беше регистрирано ново земетресение в централна Турция
Епицентърът е в Бяло море
Няма данни за щети или жертви
Няма информация за жертви и материални щети
Няма пострадали, нито щети
Сградата на българското посолство в Тирана е напукана от трусовете, но засега всичко е спокойно
Близо 2000 души спаха на градския площад въпреки дъжда
Италия обяви извънредно положение в районите, пострадали от силното земетресение в сряда, чиито жертви вече станаха 268 души, предаде Би Би Си. Ранени...
Два труса през 12 минути бяха регистрирани у нас. В 11.58 часа е регистрирано е земетресение с магитуд 4.4 по Рихтер с епицентър Сандански, след кое...