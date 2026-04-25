Серия от трусове на Балканите. Има и у нас

Поредица от земетресения бяха регистрирани на Балканския полуостров през нощта.

Най-силното е на гръцкия остров Крит в 4:48 часа българско време.

Силата му е била 4,3 по Рихтер, като са регистрирани и няколко вторични труса между 2,8 и 3,5 по Рихтер, показват данни на НИГГГ към БАН и Европейския сеизмологичен център.

Епицентърът е бил на 93 км от главния град на острова Ираклион и на 33 км от Ираклио.

Няма данни за нанесени щети. Ден по-рано на острова бе регистрирано и земетресение със сила 5,8 по Рихтер, последван от трус с магнитуд 5,2 и няколко около 4.

Земетресение е имало и на територията на България.

В 1:23 през нощта срещу събота е регистриран трус от 2,2 по скалата на Рихтер край язовир Голям Беглик, в близост до Сърница, област Пазарджик.

