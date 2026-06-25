Венецуела потъна в руини след два чудовищни земни труса

Венецуела преживя една от най-тежките си нощи от десетилетия, след като две мощни земетресения удариха западно от Каракас в рамките на по-малко от минута. Първият трус е бил с магнитуд 7,2, а вторият - 7,5, като срутени сгради са регистрирани в столицата и в други райони на страната, предаде Ройтерс.

Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес обяви извънредно положение, но не съобщи официален брой на жертвите и ранените. Американският институт по геофизика предупреди, че са възможни голям брой жертви и внушителни щети, а спасителните екипи вече издирват хора под развалините.

Два труса, един кошмар

Според Американския институт по геофизика земетресението с магнитуд 7,2 е ударило на около 160 километра западно от Каракас и е било последвано от още по-силен втори трус с магнитуд 7,5. Институтът описа случилото се като „двойно събитие“ и предупреди, че бедствието вероятно е широкомащабно. В първоначалната си оценка USGS посочи възможен диапазон на жертвите между 10 000 и 100 000 души, но това е прогнозен риск, а не официално потвърден брой загинали.

„Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети, а бедствието вероятно е широкомащабно“, се казва в оценката на американските сеизмолози. Подобни предупреждения се издават при трусове, които може да изискват национален или международен отговор.

Каракас между прах, сирени и зов за помощ

В Каракас земетресенията са нанесли щети на сгради, а видеокадри от мястото показват спасители, които се катерят по руините на срутени постройки. На други кадри се виждат разстроени хора, които търсят помощ за свои близки. Ройтерс съобщи за разрушения в столицата и за хора, блокирани под развалините, докато аварийните екипи се опитват да достигнат до тях.

Министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабейо заяви по държавната телевизия, че властите вече са мобилизирали службите за сигурност и гражданска защита. „Имаме сгради, домове и къщи, които са се срутили, и се грижим за ситуацията с всички налични средства по отношение на сигурността и гражданската помощ“, каза той. „Пожарната и полицията са мобилизирани“, добави Кабейо.

Извънредно положение и летище извън строя

Делси Родригес обяви извънредно положение в телевизионно обръщение, в което беше заобиколена от брат си Хорхе Родригес, председател на Националното събрание, и от вътрешния министър Диосдадо Кабейо. Тя изказа съболезнования на семействата на загиналите, но не посочи нито броя на жертвите, нито броя на ранените.

Летището „Симон Боливар“ в Майкетия, близо до Каракас, е затворено заради нанесени щети, съобщи Родригес. Според други информации са засегнати транспортни и обществени услуги, а спасителните действия продължават на фона на серия вторични трусове.

Трусът удари, когато хората бяха у дома

Особено тежко е времето, в което земята се е разтресла. Много венецуелци са били по домовете си, защото страната отбелязва победата при битката при Карабобо през 1821 г. - събитие, което помага за извоюването на независимостта от Испания. Това увеличава риска повече хора да са се намирали в жилищни сгради в момента на най-силните трусове.

В първите часове след бедствието властите все още събират информация от засегнатите райони. Ройтерс съобщи за най-малко 22 ранени в крайбрежния щат Фалкон и за 15 души в неизвестност, но официален национален баланс на жертвите все още не е обявен.

Страхът не е приключил със първия удар

След двата основни труса са регистрирани близо 20 вторични земетресения, което задържа населението в страх и усложнява спасителните операции. Вторичните трусове са особено опасни при вече напукани или частично разрушени сгради, защото могат да доведат до нови срутвания, докато спасителите търсят оцелели.

Американският институт по геофизика предупреди, че „вероятно е броят на жертвите да бъде голям, а щетите - значителни“. Засега официалната картина остава непълна, но оценките на сеизмолозите, затвореното летище, срутените сгради и мобилизацията на службите показват мащаб, който Венецуела тепърва ще измерва.

Земя, която помни разрушенията

Венецуела не е чужда на силни земетресения. През 1967 г. трус с магнитуд 6,3 нанася тежки щети по северното крайбрежие и в долината на Каракас, а през 2018 г. страната беше разтърсена от земетресение с магнитуд 7,3, което тогава не доведе до подобен мащаб на разрушения.

Сега обаче страната е изправена пред различна картина - два последователни удара, столица със срутени сгради, затворено основно летище и предупреждение за катастрофа със значителен мащаб. Най-тежките числа още не са потвърдени, но първите часове след бедствието вече показват трагедия, в която всяка минута под развалините може да реши човешки живот. Венецуела влезе в деня с национален спомен за независимостта, а го завърши в тъмнина, прах и очакване на имената на онези, които земята не е пощадила.

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