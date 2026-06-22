„Тигъра“ на Колумбия, подкрепен от Тръмп, излезе начело след вот на ръба

Подкрепяният от САЩ десен кандидат Абелардо де ла Есприеля излезе победител в президентския балотаж в Колумбия според предварителните резултати, но окончателното потвърждение предстои след задължителна проверка на вота. При обработени почти всички секции 47-годишният адвокат и политически новак получава около 49,65% от гласовете срещу 48,70% за левия сенатор Иван Сепеда, като разликата е около 246 000 гласа, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Сепеда отказа да признае резултата преди пълна проверка бюлетина по бюлетина и кампанията му оспорва данни от около 33 000 урни. Вотът бележи остър завой надясно в страна, разтърсена от нова вълна на насилие, наркотрафик и недоволство от управлението на първия ляв президент Густаво Петро.

Победа на косъм и отказ от капитулация

Около 41 милиона избиратели бяха призовани да участват в решаващия вот, който противопостави две напълно различни визии за Колумбия. Де ла Есприеля, наричан от привържениците си „Тигъра“, изгради кампанията си върху обещание за твърд удар срещу въоръжените групировки, свързани с наркотрафика, и за край на политиката на диалог, водена от Петро.

Сепеда, 63-годишен философ, сенатор и защитник на човешките права, заложи на продължаване на социалните политики на левицата. Той беше подкрепян от бедни райони, в които правителството на Петро получава признание за по-високи заплати и намаляване на бедността, но това не му стигна да удържи инерцията на десния вот.

Тръмп влезе в нощта на победата

След обявяването на предварителните данни Де ла Есприеля заяви в Екс, че е разговарял с Доналд Тръмп, който му е изразил подкрепа и признание за победата, предаде Франс прес. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също съобщи в Екс, че е разговарял с колумбийския десен кандидат, за да го поздрави след президентския вот.

Милионерът обещава да засили връзките между Богота и Вашингтон в борбата срещу наркотрафика и въоръжените структури. Тази линия означава възможен рязък разрив с подхода на Петро, който залагаше на преговори с незаконни групировки в рамките на политиката за „пълен мир“.

Проверка под напрежение

Ръководителят на Националната служба по гражданско състояние Ернан Пенагос заяви, че проверката започва на общинско ниво и ще обхване цялата страна. Окончателното преброяване, наблюдавано от нотариуси и съдии, е задължително по колумбийския закон, което оставя институционална врата за оспорване, но не спира политическия ефект от предварителния резултат.

Напрежението се подсилва от факта, че Колумбия преживява най-тежката си вълна на насилие от десетилетие насам въпреки мирното споразумение с ФАРК от 2016 г. Страната е изправена пред убийства и заплахи срещу обществени лидери, бомбени атаки срещу цивилни и дори убийство на кандидат за президент - фон, който превърна сигурността в централна тема на изборите.

Колумбия чака официалния печат върху новата ера

Според Ройтерс Де ла Есприеля е националистически адвокат, който обещава по-твърда държава, икономически мерки в полза на бизнеса и по-агресивен подход срещу незаконните въоръжени групи. Асошиейтед прес отбелязва, че официалните резултати още предстоят, а Сепеда и Петро настояват за проверка на изборните данни. Ако преднината бъде потвърдена, Де ла Есприеля трябва да поеме поста на 7 август 2026 г. и ще наследи страна, разделена между желание за ред и страх от нова спирала на конфронтация.

Този вот не е просто смяна на президент, а ударна промяна на политическия курс в една от най-важните държави в Латинска Америка. Де ла Есприеля спечели енергията на гнева срещу насилието и несигурността, но ще трябва да докаже, че твърдата риторика може да стане работеща държавна политика. Сепеда губи предварително с малка разлика, но отказът му да отстъпи показва колко дълбоко е недоверието в системата. Най-опасният въпрос за Колумбия вече не е само кой печели, а дали обществото ще приеме резултата без нов взрив.

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