Куба потъва в мрак! Токът спира по 22 часа, горивото свърши напълно

Куба преживява една от най-тежките си енергийни катастрофи от десетилетия, след като властите признаха, че страната е останала без дизел и мазут. На този фон Хавана и голяма част от острова са подложени на драматичен режим на тока, а милиони хора живеят с часове без електричество, вода и нормални обществени услуги. Кризата се разгръща в условията на тежка американска енергийна блокада, която допълнително задушава комунистическата държава.

„Не разполагаме с абсолютно никакъв мазут и абсолютно никакъв дизел. Нямаме никакви резерви“, заяви енергийният министър Висенте де ла О пред държавните медии. По думите му националната електроенергийна система е в „критично“ състояние, а спиранията на тока тази седмица рязко са се увеличили.

Най-тежко е положението в столицата Хавана, където много квартали остават без електричество между 20 и 22 часа в денонощието. Ситуацията допълнително изостря недостига на храни, лекарства и горива, който месеци наред тормози близо 10-милионния остров. Практически са парализирани голяма част от обществените услуги.

Според министъра електроенергийната система на Куба разчита основно на нефт, природен газ и възобновяеми източници. През последните две години страната е изградила соларни мощности от около 1300 вата, но голяма част от този капацитет остава неизползваем заради липсата на горива и проблемите с поддръжката.

Кубинските власти продължават да търсят доставки на гориво, но според Хавана международната ситуация прави това все по-трудно. Растящите цени на петрола и увеличените транспортни разходи заради американско-израелската война срещу Иран допълнително утежняват кризата.

„Куба е отворена към всеки, който иска да ни продаде гориво“, заяви Висенте де ла О. Въпреки това традиционните партньори на острова - Венецуела и Мексико - не са изпращали петрол от януари насам, след като Доналд Тръмп подписа указ за наказателни мита срещу държави, които доставят горива на Куба.

От декември досега само един танкер е успял да достигне острова - руският „Анатолий Колодкин“, който през април временно облекчи положението. Това обаче се оказва далеч недостатъчно за нуждите на страната.

Новата вълна от масови прекъсвания на електрозахранването идва в момент, когато американската енергийна блокада навлиза в четвъртия си месец. Миналата седмица ООН определи мерките на администрацията на Тръмп като незаконни и предупреди, че те нарушават правото на кубинците на развитие, достъп до храна, здравеопазване, образование, вода и канализация.

