АЕЦ „Пакш“ угасва, енергийната тревога в Унгария расте
Правителството подготвя ограничения за големите потребители, докато нивото на реката продължава да пада
Следете всички новини, анализи и коментари за Режим На Тока. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Правителството подготвя ограничения за големите потребители, докато нивото на реката продължава да пада
Островът е изправен пред най-тежката енергийна криза от десетилетия на фона на американската блокада
Нужни са спешни мерки, за да не се повторят кошмарът от 1985 г. и Лукановата зима
Светият Синод поиска с декларация до Комисията по енергийно и водно регулиране църквите и манастирите у нас да плащат ток като битови потребители
В Европа гасят лампите, а ние точно в този момент поемаме ангажимент да си задраскаме супермощностите, посочи лидерът на ГЕРБ
Правителството моли гражданите да пестят ток, за да не се стига до режима
Президентът на Венецуела Никола Мадуро удължи с 60 дни извънредното икономическо положение, съобщи ДПА. От средата на януари храната се разпределя по...
200 души от Елхово и Ямбол треперят в очакване на сирените за евакуация. Рано сутринта в събота нивото на река Тунджа край Елхово надмина четириметров...
София. Нямаме опасения за режим на тока. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов, който представи отчет за изпълнението на при...
Бургас. EVN България пристъпи към ограничение на електрозахранването към обекти на "Мина Черно море Бургас", съобщиха от ЕРП-то. Причината за това са...
София. "Едва ли ще се стигне до режим на тока, тъй като към момента в България има излишък на произвежданата електроенергия". Това заяви служебният ми...
София. "Чак пък режим на тока? Струва ми се малко вероятно", коментира Явор Куюмджиев пред БГНЕС твърденията на вицепремиера Екатерина Захариева, че с...
Атина. Стачка започнаха работещите в държавната компания "Електроснабдяване" в Гърция. Очаква се почасово спиране на тока, съобщава кореспондентът на...
Енергийните фирми са източвани с ремонти на хартия
Започнала е една безмилостна проверка на цялостната верига на ценообразуване в енергетиката