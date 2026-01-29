Венецуела на ръба! Опозицията обяви война на временната власт

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо отправи остри критики към новото управление в Каракас след срещата си с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон. По думите ѝ временната власт няма обществено доверие и олицетворява продължение на досегашния режим.

„Никой няма доверие на Делси Родригес. Всички знаят какво представлява този режим. Става дума за престъпници“, заяви Мачадо пред журналисти, визирайки временната президентка, поела властта след залавянето на Николас Мадуро от американските сили.

В момента администрацията на Доналд Тръмп сътрудничи именно с Делси Родригес, която оглави управлението след операцията на САЩ във Венецуела в началото на януари, довела до ареста на дългогодишния авторитарен лидер Мадуро.

Попитана дали би приела участие в преходно правителство заедно с Родригес, Мачадо отхвърли подобен сценарий. По думите ѝ опозицията не се бори за „козметична промяна“, а за реален край на сегашния модел на управление. Тя направи паралел с Русия, където според нея властта се сменя формално, но „мафията остава, а хората продължават да плащат цената“.

Лауреатката на Нобелова награда за мир подчерта, че целта ѝ остава пълна демократична трансформация, а не запазване на части от стария апарат във властта под ново име.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Мачадо не разполага с достатъчна подкрепа и авторитет във Венецуела, за да ръководи страната. Според него Вашингтон засега подкрепя Делси Родригес, която беше вицепрезидент в правителството на Мадуро преди ареста му.

След задържането на бившия президент Николас Мадуро в Ню Йорк бяха повдигнати обвинения за престъпления, свързани с трафик на наркотици. В същото време венецуелската армия и полиция публично се заклеха в „безпрекословна вярност и подчинение“ към временния президент Родригес по време на церемония във Фуерте Тиуна – ключов военизиран район в Каракас.

Разривът между опозицията и новата власт, както и двойствената позиция на САЩ, очертават нова фаза на напрежение във Венецуела, при която бъдещето на страната остава силно несигурно.

