Земетресение люшна България, разтресе се и у съседите
Близо до България в Северна Македония също бе усетен земен трус
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Близо до България в Северна Македония също бе усетен земен трус
Трусът с магнитуд 3,4 по Рихтер бе регистриран тази сутрин
Епицентърът е на територията на Република Северна Македония, изключително близо до нас
Трусът е с магнитуд М=3.4
Силно сеизмичен район у нас се събуди
Инициативата е на Илхан Кючюк
Струмица. Детски фестивал „Силата на слънцето" се проведе на площад „Гоце Делчев" в македонския град Струмица. Събитието се организира от Сдружението...
Разлог. Талантливи момичета от Разлог участваха в карнавала в македонския град Струмица. За поредна година Танцов клуб "Merili" към Общински младежки...
Посредничили за БГ документи на македонски граждани