Вече има задържан за невижданата катастрофа

Шофьорът на румънския камион, който е бил в началото на верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия”, е задържан и разпитан. Това съобщиха от полицията и прокуратурата в Ямбол.

Над 50 свидетели са разпитани като част от разследването. Продължават разпити на свидетели, които са настанени в болнични заведения и са контактни.

Извършен е оглед на телата на починалите и са назначени съдебно-медицински експертизи. Предстои изготвяне на съдебно-медицински експертизи на всички пострадали.

В хода на разследването са извършени 6 огледа на местопроизшествието с технически средства, включително и с дрон. Иззети са 20 моторни превозни средства от катастрофата. На тях ще бъдат извършени допълнителни огледи. Сред тях е и камионът, управляван от румънския гражданин, съобщават още от Апелативната прокуратура в Бургас.

„Първото превозно средство, което участва в катастрофата, е румънски тир. След него се движи лек автомобил, който успява да избегне удара с тира. След това се движи автобус с пътници, който не успява да реагира, удря се, след него се удря тир, превозващ зърно, и впоследствие са всички други автомобили.

Румънският водач по първоначални данни казва, че е намалил заради мъглата, но днес предстои той да бъде разпитан подробно, защото там е необходим и преводач”, каза в предаването „Здравей, България” oкръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Има и свидетелски показания, че някои от автомобилите се движили с висока скорост, несъобразена с пътната обстановка