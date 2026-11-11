Европа спусна знамената в знак на почит към трагедията

Знамената пред сградите на институциите на Европейския съюз в Брюксел и Страсбург са спуснати наполовина в знак на съпричастност с националния траур в България за жертвите на тежките катастрофи на АМ "Тракия" край Ямбол.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола публикува тази сутрин в социалните мрежи видео, на което се виждат спуснатите наполовина знамена на Европейския съюз и България пред сградите на институцията в Брюксел.

"Европейският парламент скърби заедно с България. Със съпричастност. В памет на загубилите живота си", написа Мецола в поста.

Още вчера тя изрази съболезнования към семействата на загиналите и подчерта, че Европа споделя скръбта на България.

Очаква се тази вечер, при откриването на двудневната сесия на Европейския парламент в Брюксел, Мецола да отдаде почит на жертвите.

Европейският парламент скърби заедно с България.

Със съпричастност. В памет на загиналите.

Вълна от послания за солидарност от европейски лидери последва вчера двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол. Сред първите, изразили съболезнования към България след трагедията, бяха представители на европейските институции, както и държавни ръководители и дипломати от Румъния, Словакия, Латвия, Литва, Естония, Северна Македония, Украйна и Албания. Съпричастност към близките на загиналите и пострадалите изрази и посолството на САЩ в София.

В България днес е обявен национален траур в памет на загиналите.

При двете верижни катастрофи, станали на 10 ноември в условията на гъста мъгла край Ямбол, загинаха 11 души. В сблъсъците в двете посоки на магистралата участваха общо 86 превозни средства. 51 души бяха настанени в болници, като 13 от пострадалите са с тежки наранявания