След 8 часа ад на "Тракия"! Демерджиев се появи, призна проблем

На осмия час, след най-зловещата катастрофа в България, отнела живота на 12 души и ранила над 50, вътрешният министър Иван Демерджиев се появи на мястото на трагедията и призна сериозен пропуск в системата за пътна безопасност у нас. Към 15 часа МВР-шефът даде изявление пред медиите.

"Липсата на пряка връзка между камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Пътна полиция, както и отсъствието на електронни информационни табла за предупреждение на шофьорите, са сред сериозните пропуски в системата за пътна безопасност у нас", презва Демерджиев. Той посочи, че липсват и електронни табла, чрез които водачите своевременно да получават информация за опасностите по пътя и необходимите действия.

Няма свързаност между камерите

„Няма свързаност между камерите на АПИ, които в реално време установяват обстановката, и пътните полицаи. Такава изграждаме в момента“, обясни Демерджиев.

Той се заигра политически и вместо да поеме отговорност, хвърли вината върху предишните правителства, които в годините назад не направили така връзка и предупредителна система.

"Ако тези две неща бяха направени в години назад, със сигурност реакцията щеше да бъде превантивна, а не последваща. Ако подобни системи са били изградени през предходните години, институциите са щели да разполагат с възможност за превантивна реакция при внезапно възникнала опасност на пътя“, каза Демерджиев.

Според него и двата проблема са били установени при работата по стратегията за пътна безопасност, чието цялостно изпълнение трябва да приключи през следващата година. „Големият въпрос е защо това не е направено години назад, каза Демерджиев и се оправда: "На този въпрос не дължа аз отговор“.

Гъстата мъгла

Министърът потвърди, че непосредствено преди произшествията в района е имало мъгла, но първоначално видимостта е била около 70–80 метра. Впоследствие атмосферните условия са се променили рязко. „Рязко се сгъстява мъглата на мястото и оттам вече започва тази верижна катастрофа изключително бързо“, обясни той.

По думите му за кратко време множество превозни средства са се сблъскали в платното от София към Бургас. За произшествията в обратната посока министърът допусна, че вероятна причина е забавянето на автомобилите, чиито водачи са наблюдавали случващото се в насрещното платно.

Демерджиев обаче подчерта, че окончателните заключения за причините трябва да бъдат направени след приключване на огледите и събирането на доказателствата.

Девет следователи разследват трагедията, има записи от дрон

Вътрешният министър съобщи, че на мястото на трагедията се очаква да пристигне екип от седем до девет следователи от Националната следствена служба. По информацията, с която е разполагал към момента на изявлението, те е трябвало да пристигнат в рамките на около час.

„От наша страна всичко е направено. Дори е заснето цялото местопроизшествие с дронове, за да може впоследствие много прецизно да бъдат установени всички релевантни фактори“, посочи Демерджиев.

Той уточни, че разчистването на катастрофиралите превозни средства ще започне едва след като следователите приключат процесуално-следствените действия. По думите му необходимата тежка техника и човешки ресурс вече са осигурени, но автомобилите не могат да бъдат преместени преди приключването на огледите.

Пострадалите са били изнасяни на ръце заради блокирания достъп

Демерджиев благодари на спасителните и медицинските екипи за бързата им реакция в изключително тежките условия на магистралата. Той разказа, че заради струпването на катастрофирали автомобили достъпът до централната част на произшествието е бил практически невъзможен. Това е наложило спасителите да изнасят ранените на ръце с носилки, за да достигнат до линейките.

Политическите игри на Демерджиев

Вместо да се съсредоточи върху работата на МВР по трагедията, Демерджиев втори път се заигра политически. Вътрешният министър Иван Демерджиев призова политическите сили да се въздържат от взаимни обвинения след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ и да насочат усилията си към намирането на решения за подобряване на пътната безопасност. „Трябва да се научим като общество, когато има подобни трагедии, да се обединим и да търсим решения. Подобни политиканствания на фона на трагедията са проява на слабост и много ниска етика“, заяви той, като изрази съболезнования към близките на загиналите.



