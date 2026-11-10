Дрон пусна кадри от верижната катастрофа

Дрон засне от въздуха мястото на тежката катастрофа на АМ "Тракия" в района на Ямбол. Кадрите са публикувани във Фейсбук от "Красив Бургас".

Виждат се много леки автомобили, камиони, включително и този, за който стана ясно, че е превозвал живот. На място са пристигнали екипи на пожарната и полицията.

Припомняме, че тежката верижна катастрофа стана тази сутрин около 7 ч. при гъста мъгла. Десетки коли са се ударили на пътен възел „Зимница“ – около 290-и км, и в двете посоки на магистралата.

По последна информация, 86 автомобила са участвали в инцидента. 12 души са ранени, а други 46 са сериозно ранени. Някои от тях са с опасност за живота.

Първо е получен сигнал за верижна катастрофа в посока Бургас към 7 ч. и малко по-късно – и в посока София.