Общество

Радев прати правителствения самолет в Бургас, отмени заседанието на кабинета

Отменя всички елементи от програмата си във Варна

Радев прати правителствения самолет в Бургас, отмени заседанието на кабинета
10 ное 26 | 11:02
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Мира Иванова

Министър-председателят Румен Радев отменя всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен във връзка с трагедията на автомагистрала "Тракия", при която загинаха и бяха ранени много хора. Отменя се и днешното заседание на Министерския съвет, съобщи правителствената информационна служба.

Екипи на Спешна помощ, на ВМА, на МВР и военнослужещи оказват помощ на пострадалите на мястото на катастрофата. Ранените са транспортирани към  болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

Премиерът е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата до болници в София.  Организиран е и въздушен транспорт до болници в София и с военно-транспортни самолети "Спартан".

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Автор Мира Иванова

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