Най-тежката катастрофа у нас. Затвориха "Тракия", вдигнаха хеликоптера (СНИМКИ)

Гъста мъгла е причината за най-тежката катастрофа у нас. Над 50 коли се удариха в двойна верижна катастрофа на магистрала "Тракия" при пътен възел „Зимница“ край Ямбол – 298-и км, и в двете посоки на магистралата. Не помня толкова тежка катастрофа да е имало у нас, каза пътният експерт Диана Русинова.

Полицията потвърди, че има много ранени, но броят им още е неясен, тъй като спасителните екипи не могат да стигнат до всички коли. Магистралата е затворена, медицинският хеликоптер е вдигнат. На мястото са много линейки, пожарни и спасителни екипи. Въздушната линейка обаче не е могла да кацне, съобщи очевидец пред бТВ.

Мащабът на произшествието е огромен. По първоначална информация има ранени хора и запален автомобил. Очевидци съобщават за участие на тежкотоварни камиони и микробуси, като се твърди, че един от камионите се е обърнал.

Над 15 камиона са се нанизали един в друг, има и автобуси.

Верижните катастрофите всъщност са две. Първият инцидент е настъпил малко след 07.00 ч. при 289-ия километър в посока Бургас. При него са се ударили много коли. Малко след това възниква нов инцидент на същото място, но в посока София.

Причината са жестоката мъгла и мокрият път. Видимостта на магистралата е била нулева.

Към първите часове след инцидента няма официално съобщени данни за загинали.

Гъстата мъгла превърна магистралата в капан

Основната първоначална версия за причината е нулевата видимост. В района на Зимница тази сутрин е имало гъста мъгла, която сериозно е затруднявала шофьорите. Пътят е бил мокър.

При подобни условия дори кратко забавяне на реакцията може да доведе до тежки последици. Когато първият автомобил намали рязко или спре, следващите водачи разполагат с много малко време, за да реагират. При висока скорост и недостатъчна дистанция ударите могат да се разпространят по цялото платно.

Магистралата е затворена, движението се пренасочва

Заради тежкото произшествие движението по засегнатия участък на АМ „Тракия“ е спряно. Полицията е предприела действия по затваряне на магистралата и регулиране на трафика.

За пътуващите от Бургас към София е посочен обходен маршрут през Карнобат и Петолъчката. Шофьорите трябва да се съобразяват с указанията на полицейските екипи и да избягват района на катастрофата.