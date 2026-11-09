Грехът на Хуанг! Любовният скандал завлича Nvidia на дъното

Личната изневяра на технологичния титан Дженсън Хуанг се оказа една от най-големите заплахи за националната сигурност на САЩ и стабилността на световните пазари. Докато финансовият свят отброява загубите на Nvidia, а американските сенатори – часовете до разпита на Хуанг, целият технологичен свят изпадна в ступор как този скандал ще се отрази на пазара на безценните чипове.

Сенатът на САЩ вече предприе светкавични действия, като официално поиска Дженсън Хуанг да бъде изслушан при закрити врата. Сенаторите искат да разберат дали чрез едногодишната си връзка с Алис Хуангь, която се твърди, че била заподозряна в шпионаж в полза на Пекин, изпълнителният директор не е компрометирал тайни, свързани с американското лидерство в сферата на изкуствения интелект.

Паника на борсите

Веднага след отварянето на борсите акциите на компанията отбелязаха драстичен срив с близо 5%, който изтри над 200 милиарда долара от пазарната капитализация на Nvidia за броени часове, застрашавайки позицията ѝ на втори най-скъп гигант в света след Apple.

Инвеститорите разпродават масово поради т.нар. риск на ключовата личност - Nvidia е Дженсън Хуанг, и без него бъдещето на компанията изглежда неясно.

В американското общество и отбранителния сектор безпокойството расте с всеки изминал час дали чрез това класическо шпионско прелъстяване, Китай не е получил следващото поколение ИИ чипове и така практически да е наваксал технологичното изоставане от САЩ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепя ръководителя Хуанг, който призна, че е изневерявал на жена си с ръководителя на Megaspeed, Алиса Хуанг, написа The Washington Times.

Тръмп отбеляза, че не е комуникирал лично с Хуанг, но го смята за достоен човек и достоен човек. "Мисля, че вероятно има оправдание. Трябва да го изслушаме", каза американският президент. Според него Хуанг трябва да остане начело на производителя на чипове.

Попитан дали би взел ръководителя на Nvidia със себе си на пътуване до Азия следващата седмица, Тръмп отговори, че "определено ще го направи" и добави, че не е чувал Хуанг да е направил нещо нередно.

Отговорът на Пекин

Пекин категорично отрече да има каквато и да е шпионска операция и обвини Вашингтон в скалъпване на политически заговор. Според китайските власти САЩ използват личния живот на Хуанг, за да оправдаят нови икономически санкции и да задушат китайския технологичен напредък.

Прогнозите са, че ударът ще рефлектира най-силно върху монопола на Nvidia във веригата на доставки на чипове и ИИ сектора.

Големите клиенти като Microsoft, Google и Meta, които купуват чипове за милиарди, сега ще бъдат принудени от американското правителство да диверсифицират поръчките си и да търсят алтернативи - като AMD), за да минимизират рисковете за сигурността.

Бордът на Nvidia вече започна вътрешно разследване, което означава, че компанията ще влезе в режим на вътрешна параноя и всяка следваща стъпка на Дженсън Хуанг ще бъде контролирана. Това може да забави ключови технологични премиери и точно преди жизненоважния финансов отчет на 17 ноември-