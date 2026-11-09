Олимпийска шампионка се бори за живота си

Двукратната олимпийска шампионка по синхронно плуване Мария Шурочкина е пострадала тежко при инцидент в апартамента си в Москва, съобщиха руски медии, сред които агенция ТАСС и Telegram каналът Mash.

31-годишната спортистка е настанена в Института за спешна медицинска помощ „Склифосовски“, като лекарите оценяват състоянието ѝ като тежко и има опасност за живота ѝ.

По предварителна информация инцидентът е станал около 23:00 часа в жилищен комплекс „Свой“, където Шурочкина живее на 17-ия етаж. Тя е зареждала с биоетанол домашна биокамина, когато дрехите ѝ внезапно са пламнали поради нарушаване на правилата за експлоатация.

Въпреки шока и силните болки, спортистката е успяла сама да напусне апартамента и е излязла на стълбището, крещейки за помощ. Чувайки виковете ѝ, съседи незабавно са извикали линейка и спешни служби. Благодарение на бързата реакция огънят не се е разпространил и останалите апартаменти в сградата не са пострадали.

Първоначално изгарянията са били преценени на около 30% от тялото, но състоянието ѝ впоследствие се е влошило. По данни на медицинските екипи засегнатите зони обхващат 32% от тялото ѝ – включително главата, врата, гърдите, корема, ръцете и дланите.

Медиците предупреждават за висок риск от шок, дехидратация и инфекции. На Шурочкина предстоят серия от тежки операции, включително присаждане на кожа.

Федерацията по водни спортове на Русия обяви, че е в контакт с лекарите и има пълна готовност да окаже необходимата финансова и организационна подкрепа на Мария и нейното семейство.

Мария Шурочкина е едно от големите имена в руското синхронно плуване. Тя е двукратна олимпийска шампионка с ансамбъла от Игрите в Рио де Жанейро (2016 г.) и Токио (2021 г.); 11-кратна световна шампионка; 6-кратна европейска шампионка.

Тя е известна и извън спорта като по-малката сестра на популярната руска поп певица Нюша, с която наскоро спечелиха втория сезон на телевизионното риалити шоу „Съкровищата на императора“ по канал ТНТ. Техният баща, Владимир Шурочкин, също е популярен в миналото като бивш вокалист на легендарната група „Ласкав май“.