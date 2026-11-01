Спорт

България има нов световен шампион, Димитър Ангелов триумфира в канадската борба

Родният талант спечели златото, след като победи румънец във финала

България има нов световен шампион, Димитър Ангелов триумфира в канадската борба
Снимка: БФ по канадска борба
01 ное 26 | 9:37
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Иван Ангелов

България има нов световен шампион! Димитър Ангелов завоюва златния медал на световното първенство по канадска борба за юноши, което се провежда в индийската столица Ню Делхи. Родният състезател триумфира в категория до 70 килограма на дясна ръка, след като във финалния сблъсък победи представител на Румъния.

Отличието е поредният голям успех за българската канадска борба след впечатляващото представяне на националния отбор на европейското първенство в Будапеща.

Димитър Ангелов стъпи на световния връх

Българският талант стигна до най-високото отличие в своята категория, като решителната битка за златото го изправи срещу румънски съперник. Ангелов спечели финала и заслужи световната титла при юношите на дясна ръка до 70 килограма.

Световното първенство в Ню Делхи събира състезатели от различни държави, които се борят за отличията в отделните възрастови и теглови категории. Надпреварата включва 47-ото първенство по канадска борба и 28-ото световно първенство за хора с увреждания, като състезанията продължават до 7 ноември.

Българските успехи продължават след 26 медала в Будапеща

Световната титла на Димитър Ангелов идва след силното представяне на българските състезатели на европейското първенство по канадска борба в Будапеща. Там националният отбор спечели общо 26 медала, затвърждавайки присъствието на България сред успешните държави в този спорт.

Златото на Ангелов е ново отличие в международната колекция на родната канадска борба. Българското участие на световното първенство в Ню Делхи продължава, като състезателната програма приключва на 7 ноември.

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Автор Иван Ангелов

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