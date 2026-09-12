Проверяват бившия шеф на "Козлодуй" (ОБЗОР)

Ако има престъпление, ще отиде и на съд, обяви премиерът Сигналите за нарушения на освободения във вторник шеф на АЕЦ "Козлодуй" Димитър Ангелов са д...