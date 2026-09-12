Проверяват бившия шеф на "Козлодуй" (ОБЗОР)
Ако има престъпление, ще отиде и на съд, обяви премиерът Сигналите за нарушения на освободения във вторник шеф на АЕЦ "Козлодуй" Димитър Ангелов са д...
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Ако има престъпление, ще отиде и на съд, обяви премиерът Сигналите за нарушения на освободения във вторник шеф на АЕЦ "Козлодуй" Димитър Ангелов са д...
Депутатът и лидер на партия "Нормална държава" Георги Кадиев подаде сигнал срещу него за корупционни практики Премиерът Бойко Борисов заяви в парламе...
Заради неяснотата около цените на тока АЕЦ "Козлодуй" загуби част от дългосрочните си договорености за продажба на електроенергия, каза пред БНР дирек...
Правителството предлага на президента на Република България да издаде указ за освобождаването на комодор Димитър Ангелов като заместник-командир на Во...
Благоевград. Второ убийство за три дни ужаси Гоце Делчев. Скандал завърши с побой до смърт в града. Двама мъже са заподозрени за убийството на свой о...