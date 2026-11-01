Край на кошмара за Троа, отборът дочака историческа победа

Троа най-после сложи край на кошмарна серия от 21 поредни домакински мача без победа, след като се наложи над Льо Ман с 2:0 в деветия кръг на френската Лига 1. Отборът беше записал 12 равенства и 9 загуби пред собствена публика, което представлява рекордна негативна поредица в първенството.

Попаденията на Мухамед Диоп и Исмаел Бура донесоха трите точки, които позволиха на Троа да се изкачи на 15-о място и да напусне зоната на изпадащите. В челото на класирането Пари Сен Жермен продължава да води с 20 точки, следван от Лил с 18.

Троа най-после дочака победа пред собствена публика

Домакините започнаха двубоя срещу Льо Ман с огромна необходимост от точки. Тимът беше спечелил само една точка в предишните си шест мача, а продължителната серия без домакинска победа допълнително усложняваше положението му в класирането.

В 33-ата минута Мухамед Диоп успя да преодолее защитата на гостите и откри резултата след асистенция на Тимоте Нкада. Попадението даде преднина на Троа и постави основата на толкова дългоочаквания успех.

През второто полувреме домакините успяха да запазят аванса си, а в 71-вата минута резервата Исмаел Бура отбеляза втория гол. Така крайното 2:0 сложи точка на серията от 21 домакинства без победа.

Победата измъкна Троа от зоната на изпадащите

Трите точки позволиха на Троа да се изкачи до 15-ата позиция във временното класиране с актив от 8 точки. По този начин отборът изпревари съперниците си от опасната зона и получи възможност да подобри положението си в следващите кръгове.

Льо Ман остана на предпоследното 17-о място със 7 точки. Поражението остави гостите непосредствено зад Троа в подреждането, като разликата между двата отбора вече е само една точка.

Пари Сен Жермен води, Лил продължава преследването

На върха в Лига 1 е Пари Сен Жермен, който разби Льо Авър с 5:1 в петък и събра 20 точки. Парижани имат аванс от два пункта пред Лил, който също спечели своя двубой от кръга, побеждавайки Ланс с 1:0.

Рен заема третата позиция с 16 точки, въпреки че допусна тежко поражение с 2:5 при гостуването си на Ница. Монако е четвърти с 15 точки, а Олимпик Лион, Париж ФК и Ница са с по 14.

Днес предстоят още четири срещи от деветия кръг. Сред тях са домакинството на Олимпик Марсилия срещу Тулуза и двубоят на Монако срещу Париж ФК. В понеделник програмата ще завърши със срещата между Лориен и Брест.

Резултати и програма за деветия кръг на Лига 1

От петък:

Льо Авър-Пари Сен Жермен 1:5

Ница-Рен 5:2

Лил-Ланс 1:0

Изиграни срещи:

Троа-Льо Ман 2:0

Днес, 1 ноември:

Страсбург-Оксер

Олимпик Лион-Анже

Париж ФК-Монако

Олимпик Марсилия-Тулуза

Утре, 2 ноември:

Лориен-Брест

Класиране след изиграните срещи:

1. Пари Сен Жермен - 20 точки

2. Лил - 18 точки

3. Рен - 16 точки

4. Монако - 15 точки

5. Олимпик Лион - 14 точки

6. Париж ФК - 14 точки

7. Ница - 14 точки

8. Троа - 8 точки

9. Льо Ман - 7 точки