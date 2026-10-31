Исторически ден за „червена“ България! Христо Стоичков разгоря страстите  

Дойде дългоочакваният ден за ЦСКА! След 1056 дни, "червените" се завръщат в своя дом.

Последната среща на старата "Армия" беше с Лудогорец на 10 декември 2023 г., а днес ЦСКА приема Славия на обновения си стадион "Българска армия" в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига.

Мачът на новото модерно съоръжение в Борисовата градина е от 19:30 часа и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

Паметният ден започна с поздрав от легендата на ЦСКА Христо Стоичков, който сподели няколко снимки на стадион "Българска армия" преди реконструкцията, както и такива на модерното спортно съоръжение в сегашния му вид.

"Червени сърца, добре дошли у дома. Този път завинаги!", написа Камата в "Инстаграм" и разпали допълнително емоцията.

Днес "Армията" ще ври и кипи. ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия само за няколко часа, което означава, че на трибуните ще има над 18 000 зрители, които ще станат свидетели на откриването на стадиона.

Сериозна подкрепа се очаква и от гостуващия сектор, където повече от 500 слависти ще дерат гърла за любимия си отбор.

Тимът на Маркус Гиздол влиза в столичния сблъсък като лидер в класирането. "Армейците" влизат в столичния сблъсък като лидер в класирането . Имат точка преднина пред втория Левски, но "сините" са с мач по-малко. Гостите пък са осми в подреждането с актив от 12 пункта.

За днес от клуба са подготвили специална програма, която започва два часа преди първия съдийски сигнал - в 17:30 ч. Три ще са мащабните хореографии, като първата ще стартира в началото на мача.