ЦСКА пусна още билети за откриването на стадиона

Нова възможност за феновете на ЦСКА да присъстват на завръщането на „Българска армия“. Клубът обяви, че пуска ограничено количество допълнителни билети за днешния двубой със Славия.

Продажбата ще се осъществява през официалния билетен портал на „червените“ след 9:45 часа. Пропуските са предназначени единствено за привърженици с фен карти, като допълнителни места са осигурени във всички сектори.

От ЦСКА съобщиха, че са пресекли опити за злоупотреби и заобикаляне на правилата при продажбата. Именно това е позволило да бъдат освободени още билети за срещата, с която отборът отново ще излезе пред публиката в историческия си дом.

През последните дни клубът е работил усилено и по отстраняването на техническите затруднения в новата билетна платформа. Ръководството я определя като важен актив, който ще носи дългосрочни ползи на привържениците.

ЦСКА към феновете: „Големият ден настъпи!“

Преди двубоя „червените“ се обърнаха с емоционално послание към своите привърженици:

„Армейци,

Големият ден настъпи! Завръщаме се там, където ни е мястото – в историческия ни дом „Българска армия“!

Ще се видим на стадиона!

Напред, червените!“