Откриха водната централа на легендарна наша крепост

Монументална средновековна сграда и ценни сребърни монети са сред последните открития на археолозите в крепостта Русокастро край Камено. Находките са направени в заключителния етап на тазгодишните разкопки от екипа на Регионалния исторически музей в Бургас.

Разкритата постройка се намира в близост до вътрешната южна крепостна стена. Тя е широка 7,60 метра, а каменните ѝ зидове достигат дебелина от 1,10 метра.

Особен интерес за археолозите представлява запазената вътрешна мазилка от розов водонепропусклив хоросан. Тя дава основания да се предполага, че част от сградата е използвана за съхранение на вода или хранителни запаси.

Всички находки са предадени за почистване и обработка в реставрационното ателие на бургаския музей

Според първоначалните предположения постройката е била двуетажна, като горното ниво вероятно е служило за жилищни нужди.

Освен архитектурните останки проучвателите са открили и редица монети, сред които сребърни емисии на българския цар Иван Александър и венециански грошове, известни като матапани. Намерени са и медни монети. Всички находки са предадени за почистване и обработка в реставрационното ателие на бургаския музей.

Археологическите проучвания на Русокастро се осъществяват от Регионалния исторически музей – Бургас с финансовата подкрепа на Министерския съвет и Община Камено.

Крепостта е сред приоритетните археологически обекти, за които държавата осигурява средства с цел опазване на културното наследство и развитие на туризма.