Екопътека край Лютиброд води към последния бой на Ботевите четници

Слабо позната, но изпълнена с история – екопътеката „Белите скали“ край врачанското село Лютиброд е чудесна идея за разходка сред природата и докосване до миналото. Маршрутът има два отделни лъча. Единият отвежда до местността Рашов дол, свързана с трагичната съдба на Ботевите четници, а другият – до средновековна църква, датирана от XII–XIV век, и раннохристиянска базилика от V век.

Пътеката е лека и приятна, подходяща за хора, които търсят по-спокойни маршрути далеч от най-популярните туристически места. Важно е обаче да се знае, че двата ѝ лъча не са свързани помежду си. Между тях се издига скалният феномен Ритлите, затова забележителностите се посещават поотделно – първо единият маршрут, след това връщане и поемане по другия, пише "Друми в думи"

Рашов дол – мястото, където загиват Ботеви четници

Рашов дол се намира над Лютиброд и пази спомена за една от трагичните страници в българската история. На 3 юни 1876 г., ден след гибелта на Христо Ботев, там са убити десетима от неговите четници.

След смъртта на войводата четата се разделя на три групи. Една от тях, предвождана от Георги Апостолов, се отправя към река Искър край Лютиброд. По обяд четниците стигат до Рашов дол и намират убежище в местна кошара. Скоро обаче са обкръжени от редовна османска войска и башибозук и загиват в неравния бой.

Според историците това е последното сражение от Априлското въстание.

След гибелта на четниците главите им са набучени на колове. Жители на ботевградското село Скравена откупуват останките, за да могат да ги измият, оплачат и погребат според християнския обичай. Днес черепите на загиналите се съхраняват в костницата в Скравена.

Откъде започва екопътеката

Лъчът към Рашов дол започва от моста над река Искър в северната част на Лютиброд. В близост до моста има място за паркиране на една-две коли. Началото на маршрута е обозначено с паметно табло и голяма арка, през която се преминава към пътеката.

Разходката съчетава красиви природни гледки с възможност да се отдаде почит на загиналите четници. За да бъде посещението по-лесно планирано, е добре предварително да се предвиди време и за двата отделни лъча на „Белите скали“.