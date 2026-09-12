Ще познате ли? Най-дългата екопътека в България
Природата по този екомаршрут разкрива резервати, защитени зони, редки животински и растителни видове
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Природата по този екомаршрут разкрива резервати, защитени зони, редки животински и растителни видове
Добрата подготовка е важна
В зависимост от сезона ще срещнете защитени и редки растения, реликти и ендемити, някой от които са включени и в Червената книга
Най-подходящо да ги посетите е времето от май до октомври
След водопада или пък преди него може да се види и Бачковският манастир
Управникът стяга мащабно отбелязване на 80-ата годишнина от края на Втората световна война
Има и други такива в днешна Сърбия със същото име
Те съхраняват богато наследство
Маршрутът е подходящ както за пешеходен преход, така и за планинско колоездене
В околностите пък има поредица от водопади
Намира се в близост до София
Минава край Чеперале и Пампорово
Живописни мостчета превеждат посетителите ту от едната, ту от другата страна на реката
Част от маршрута преминава съвсем близо до границата със Сърбия
Могат да се разделят на горни и долни
Разкрива още множество забележителности
Тук се намира и най-големия карстов извор в България
За да преминете по нея са нужни около 5-6 дни.
На 75 км. от София
Намира само на 60 км от столицата