Ще познате ли? Най-дългата екопътека в България

Най-дългата екопътека в България – Родопската Хвойна – Ставруполи

100 километра природна красота между България и Гърция

Най-дългата екопътека у нас се намира в Родопите и е част от трансграничния маршрут Хвойна – Ставруполи, който свързва природните забележителности на България и Гърция. Природата по този екомаршрут разкрива резервати, защитени зони, редки животински и растителни видове, както и множество местности с неповторима красота.

От Хвойна до връх Снежанка

Началото на маршрута е в село Хвойна (728 м надморска височина). В най-високата си точка екопътеката преминава през Смолянските езера и връх Снежанка (1925,8 м). С обща дължина от 100 км пътеката е най-дългата в България и за преминаването ѝ са нужни около 5–6 дни. По целия маршрут са изградени беседки, пейки и чешми, а посоката е ясно указана с обозначителни табели

Орфеевите скали и Смолянските езера

Пътят минава през село Арда и Ардин връх, откъдето се открива гледка към Орфеевите скали и към Гърция на юг. В подножието им се намират Смолянските езера – природна забележителност, представляваща терасовидни свлачищни езера. В миналото те са били над 20, а днес в естествения си вид са запазени едва 7.

Резерватът „Сосковчето“ и Каньонът на водопадите

По маршрута туристите могат да се насладят и на резерват „Сосковчето“ с прочутата екопътека „Каньонът на водопадите“. Вековните смърчови гори, увивната растителност и живописните водопади създават неповторима атмосфера. Тук обитават почти всички животински видове, характерни за Родопите.

Пещерите Голубовица и Ухловица

За любителите на приключенията следват впечатляващите пещери. Голубовица край с. Кошница е една от най-дългите водни пещери у нас – подземните ѝ галерии се простират на над 2 км. Преходът през нея включва спускане по въже, катерене и преодоляване на препятствия с лодка.

Наблизо е и пещера Ухловица – една от най-старите в района, известна със своите дендритни образувания, наподобяващи морски корали.

