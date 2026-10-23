20 тайни на Рилския манастир

1150 години от рождението и 1080 от успението на Небесния покровител на България

1150 години се навършват през 2026 г. от предполагаемото рождение на св. Иван Рилски. Роден е около 876 г. в село Скрино.

1080 години са изминали през 2026 г. от успението му през 946 г. На 18 август Българската православна църква почита паметта му.

X век – основан е Рилският манастир. Светата обител започва от пещерата и отшелническия живот на Иван Рилски.

1147 метра над морското равнище се намира манастирът.

1335 г. - построена е Хрельовата кула – най-старото запазено архитектурно ядро на днешния комплекс.

20 села и техните земи са дадени на манастира с прочутата Рилска грамота на цар Иван Шишман от 1378 г. Документът е подпечатан със златен печат.

1469 – годината на едно от най-великите поклоннически шествия в българската история. Мощите на св. Иван Рилски са пренесени от Търново обратно в Рила.

1778 г. – голям пожар унищожава значителна част от обителта. Манастирът обаче отново е възстановен.

1833 г. – нов, още по-страшен пожар изпепелява почти целия манастирски комплекс. След него започва изграждането на обителта в познатия ни днес вид.

1834–1862 – близо три десетилетия продължава възстановяването на манастира след пожара. Именно от този период идва голяма част от архитектурния му облик.

5 етажа имат манастирските крила, макар че от двора са видими четири. Това е и резултат от ограниченията, наложени при строителството през XIX век.

8800 кв. м е общата площ на манастирския ансамбъл. От тях около 5500 кв. м са застроени.

22 метра достигат каменните стени, които обграждат манастирския двор. Затова отвън обителта прилича повече на крепост, отколкото на манастир.

300 приблизително помещения има огромният комплекс – килии, складове, работилници, помещения за поклонници и монашеския живот.

350 монаси има в обителта през 1862 г. Това показва какъв духовен и стопански център е бил Рилският манастир през Възраждането.

32 000 книги и ръкописи се пазят в библиотечните фондове на манастира. Тук векове наред се съхранява не само вярата, но и писаното слово на българите.

1976 – годината, когато Рилският манастир е обявен за национален исторически паметник.

1983 – годината, когато ЮНЕСКО включва Рилския манастир в списъка на световното културно наследство.

2002 г. - папа Йоан Павел II посещава Рилската света обител. Това е едно от знаковите съвременни събития в историята на манастира.

104 религиозни сцени и 650 малки фигурки са вградени в едно от най-големите чудеса на Рилския манастир – Рафаиловият кръст. Уникалното произведение на изкуството се съхранява в Музея на най-голямата и най-обичана света обител в България. Направен е от цяло парче дърво (81 х 43 см.) и носи името на своя създател. Монахът Рафаил е използвал фини длета, малки ножове и увеличителни лещи, за да извая в кръста. Работата му продължила 12 години. Когато през 1802 г. творбата е завършена, Рафаил ослепява.