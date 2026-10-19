Бетани Хюз прави филм за цар Самуил. Илин Димитров разкри подробностите

Петият филм на проф. Бетани Хюз за България ще бъде посветен на цар Самуил. Това каза министърът на туризма д-р Илин Димитров на представянето на книгата „Седемте чудеса на античния свят“, която е издадена от „Книгомания“, и филма „България: Земята на розите“ на британската историчка, телевизионна водеща и писателка проф. Бетани Хюз в хотел „Интерконтинентал“ в София.

Д-р Илин Димитров разказа, че се е запознал с проф. Хюз в Албания в албанското Министерство на туризма. Тогава двамата обсъдили какво могат да направят за България и така се зародили идеите за трите филма на проф. Хюз, както и четвъртият, който е посветен на Спартак. Министърът каза, че днес са говорили за този проект и изрази очакването си и той да допринесе за популяризирането на страната ни, пише БТА.

„Още нещо, което планираме, е пети филм, който ще бъде за цар Самуил, за връщането на костите му, за цялата история. Искаме премиерата му да бъде точно една година, след като царят се прибра в България“, каза още д-р Димитров.

„Имаме нужда от хора, които да разказват за България и да ни помагат да имаме по-позитивна визия пред света. Бетани Хюз е в топ три в света“, каза още д-р Димитров.

По-рано днес министър-председателят Румен Радев и британската писателка и историк проф. Бетани Хюз обсъдиха популяризирането на българското историческо наследство в нови документални филми, съобщиха от правителствената пресслужба. Срещата се състоя в Министерския съвет с участието на министъра на туризма Илин Димитров.

Богатото историческо наследство на българските земи и възможностите за неговото представяне бяха във фокуса на разговора.

Страната ни има още много интересни места и исторически фигури, които да бъдат показани, за да научи светът повече за важното място на България в развитието на европейската цивилизация, посочи Радев.

Проф. Хюз е автор на два научнопопулярни филма, посветени на културно-историческото наследство на България – „Съкровищата на България“ и „България: Земята на розите“. Те са излъчени по тематични телевизионни канали по света.

Британската историчка, телевизионна водеща и писателка проф. Бетани Хюз представи в София книгата си „Седемте чудеса на античния свят“ и филма „България: Земята на розите“. Събитието се състоя тази вечер в конферентната зала на хотел „Интерконтинентал“, където писателката се срещна с българската публика, съобщават от екипа на издателство „Книгомания“.