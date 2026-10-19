Чудесата на България

Бетани Хюз прави филм за цар Самуил. Илин Димитров разкри подробностите

Двамата обсъдиха популяризирането на българското историческо наследство

Бетани Хюз прави филм за цар Самуил. Илин Димитров разкри подробностите
19 окт 26 | 22:28
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Мира Иванова

Петият филм на проф. Бетани Хюз за България ще бъде посветен на цар Самуил. Това каза министърът на туризма д-р Илин Димитров на представянето на книгата „Седемте чудеса на античния свят“, която е издадена от „Книгомания“, и филма „България: Земята на розите“ на британската историчка, телевизионна водеща и писателка проф. Бетани Хюз в хотел „Интерконтинентал“ в София.

Илин Димитров брифинг

Д-р Илин Димитров разказа, че се е запознал с проф. Хюз в Албания в албанското Министерство на туризма. Тогава двамата обсъдили какво могат да направят за България и така се зародили идеите за трите филма на проф. Хюз, както и четвъртият, който е посветен на Спартак. Министърът каза, че днес са говорили за този проект и изрази очакването си и той да допринесе за популяризирането на страната ни, пише БТА.

„Още нещо, което планираме, е пети филм, който ще бъде за цар Самуил, за връщането на костите му, за цялата история. Искаме премиерата му да бъде точно една година, след като царят се прибра в България“, каза още д-р Димитров.

„Имаме нужда от хора, които да разказват за България и да ни помагат да имаме по-позитивна визия пред света. Бетани Хюз е в топ три в света“, каза още д-р Димитров.

Радев и Бетани Хюз

По-рано днес министър-председателят Румен Радев и британската писателка и историк проф. Бетани Хюз обсъдиха популяризирането на българското историческо наследство в нови документални филми, съобщиха от правителствената пресслужба. Срещата се състоя в Министерския съвет с участието на министъра на туризма Илин Димитров.

Богатото историческо наследство на българските земи и възможностите за неговото представяне бяха във фокуса на разговора.

Страната ни има още много интересни места и исторически фигури, които да бъдат показани, за да научи светът повече за важното място на България в развитието на европейската цивилизация, посочи Радев.

Проф. Хюз е автор на два научнопопулярни филма, посветени на културно-историческото наследство на България – „Съкровищата на България“ и „България: Земята на розите“. Те са излъчени по тематични телевизионни канали по света.

Британската историчка, телевизионна водеща и писателка проф. Бетани Хюз представи в София книгата си „Седемте чудеса на античния свят“ и филма „България: Земята на розите“. Събитието се състоя тази вечер в конферентната зала на хотел „Интерконтинентал“, където писателката се срещна с българската публика, съобщават от екипа на издателство „Книгомания“.

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Автор Мира Иванова

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