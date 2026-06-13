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Легенди за самодиви и духове обгръщат някога приказното място у нас
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Легенди за самодиви и духове обгръщат някога приказното място у нас
Церемонията стана културното събитие на 2025 г.
Поводът е 15 Чудесата на България и 33 години най-българската медия СТАНДАРТ