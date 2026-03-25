Чували ли сте за албанското село в България? Най-загадъчното място

Чували ли се за албанското село в България? В най-южната част на страната ни, сгушено сред меките хълмове на Източните Родопи, се намира едно местенце, което сякаш не принадлежи изцяло на тази земя. Мандрица е място с необикновена съдба и още по-необикновен произход. Наричат го „албанското село“ и това не случайно – тук и до днес се пази старинен албански говор, пренесен през вековете като жива нишка от миналото. Говорят го перфектно не само двайсетината останали жители на Мандрица, но и техните деца и внуци, които отдавна са много далече от населеното място.

Според преданията началото на селото е поставено през XVII век от албански преселници християни. Те били мандраджии, които снабдявали османската войска с млечни продукти. В знак на благодарност получили право да се заселят по тези земи. Така, край извивките на Бяла река, възниква Мандрица – селище, което ще съхрани своята различност столетия наред.

Коприненото богатство на едно забравено село

С времето Мандрица се превръща в оживено и заможно място. Най-голямото богатство на селото идва от бубарството – отглеждането на копринени буби. Това не е просто поминък, а цяла култура, която оформя ежедневието и дори архитектурата.

Характерните високи къщи от кирпич и дърво са изградени така, че да служат едновременно за дом и работилница. В тях животът е бил подреден вертикално – от животните долу, през бубите по средата, до хората на най-горния етаж. Тези сгради и днес се извисяват като мълчаливи свидетели на едно време на труд и благоденствие.

Някога селото е било пълно с живот - над 3000 жители, две училища, родилен дом, работилници и глъчка по улиците. Днес тишината е почти осезаема, а следите от онзи разцвет се четат по рушащите се фасади.

Село, обгърнато в тишина и легенди

С намаляването на населението започват да се раждат и историите, които придават на Мандрица неговата мистична слава. Празните къщи, буренясалите дворове и скърцащите порти създават усещане, че селото не е напълно изоставено.

Местни хора разказват, че в тихите вечери край реката могат да се забележат неясни сенки, които се движат между старите къщи. Според тях това са духовете на предците, които не са напуснали родното си място.

Други говорят за странни светлини, появяващи се нощем, и за усещане за нечие присъствие дори когато наоколо няма жива душа. В народното въображение тези явления често се свързват със самодиви, които според старите вярвания обитават горите около селото и могат да омагьосват всеки, който се осмели да навлезе твърде дълбоко в техния свят.

Съществуват и разкази за проклятие, което тегне над селото – обяснение, което хората търсят за неговото постепенно обезлюдяване. Истината вероятно е по-проста, но легендите придават на Мандрица онзи особен ореол, който трудно може да бъде пренебрегнат.

Между разрухата и паметта

Днес Мандрица стои на границата между забравата и възраждането. Макар и почти безлюдно, селото продължава да живее чрез спомените на своите потомци. Някои от тях се връщат през лятото, отварят старите къщи и се опитват да съхранят онова, което времето не е успяло да заличи.

Тук всяка улица носи история, всяка къща пази гласове, а всяка легенда добавя още един пласт към образа на това необикновено място. Мандрица не е просто село – тя е среща между култури, между минало и настояще, между реалност и мит.

И може би именно в това се крие нейната истинска загадка – че дори в тишината си, тя продължава да разказва.

