Заради древно проклятие! Хората в наше село, носят най-странните имена

Село, сгушено в карстовите хълмове, но белязано от страх

В Северозапада има едно място, което не прилича на никое друго. Меляне – малко село в община Георги Дамяново, само на няколко километра от Монтана. Изглежда спокойно, обградено от варовикови склонове, чист въздух и тишина. Но под тази тишина лежи история, която десетилетия наред е оформяла съдбите на хората тук.

Това е селото, в което всеки втори човек носи име, което никъде другаде не се среща. И не защото родителите са били ексцентрични. А защото са вярвали, че така спасяват живота на децата си.

Проклятието, което променило имената на цяло село

Легендата разказва, че през 20-те и 30-те години на миналия век Меляне било ударено от необяснимо висока смъртност. Хора умирали внезапно, цели семейства били засегнати. Мълвата бързо се превърнала в страх – над селото тегне проклятие. Тогава местният свещеник дал необичаен съвет: „Кръщавайте децата си с имена, които никой във вашия род не е носил.“ Така злото нямало да разпознае наследниците и да ги последва.

Но хората в Меляне решили да отидат още по-далеч. За да са сигурни, че прокобата ще бъде прекъсната, започнали да измислят имена, които никой никога не бил чувал. И така започва най-странната традиция в българско село.

Първите странни имена спасили селото

Според разказите на възрастните жители първите необичайни имена били:

Либкнехт, Люсилия, Филисина, Вилсон, Телефонка, Първа.

По-късно се появили още по-екзотични:

Геройки, Геройко, Роза Люксембург.

И най-удивителното – смъртността спряла.

Хората повярвали, че странните имена са прекъснали проклятието. И никой, абсолютно никой, не пожелал да смени името си.

Село, в което се раждат Графинята, Шкаф и Случка

Меляне е едно от малкото места, където можеш да срещнеш жена на име Графинята, която, разбира се, не живее в дворец, а в малка селска къща.

Или мъж на име Шкаф. Или жена, записана като Случка.

От Монтанско са регистрирани и други имена, които звучат като измислица, но са напълно реални:

Плувкиня, Океан, Републикан, Ценцерушка, Дроздстой, Семка.

Това не са единични случаи. Това е традиция, родена от страх, но превърнала се в идентичност.

Меляне – село с древна памет и необикновена енергия

Селото е едно от най-старите в района. Първоначалното селище – Чирпан-Меляне – било разрушено от голямо наводнение. Хората се преселили на сегашното място, носейки със себе си усещането, че земята тук е силна, но и опасна.

Карстовите хълмове, пещерите, внезапните мъгли и тишината, която пада над селото след залез, създават атмосфера, която мнозина описват като „тежка, но магнетична“.

На километър от селото се издига Лопушанският манастир – духовен страж, за който се вярва, че пази района от злини.

А водата от местните извори е толкова чиста, че се смята за лечебна.

Селото, което превърна странността в туристически знак

Днес Меляне е малко, обезлюдяващо село. Поминък почти няма. Но хората са намерили начин да превърнат своята особеност в предимство. Те разказват легендите си на туристи. Показват старите кръщелни. Гордеят се с имената си – защото те са част от историята, която ги е спасила.

През последните години в селото са се родили няколко деца с „нормални“ имена, но традицията не е забравена. Тя е като нишка, която свързва миналото с настоящето.

Меляне – място, където името е съдба

В България има много странни истории, но малко са толкова човешки и толкова силни, колкото тази.

В Меляне името не е просто дума. То е щит, спомен, обет.

И докато селото стои между хълмовете, неговите хора ще продължават да носят имената си като знаци – странни, красиви, необясними, но техни.

