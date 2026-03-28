Наше село пази най-големите тайни. Всеки иска къща в него

Има места, които не са просто точка от картата. Те дишат, живеят, пътуват във времето - от дълбоката древност до бъдещето. Мадара е едно от тях. Село, сгушено под отвесните скали на шуменското плато, където времето не тече, а се наслоява. Където легендите не са фолклор, а география. Където всяка стъпка звучи като въпрос, а всяка сянка — като отговор, който още не сме готови да чуем.

Под сянката на Конника - място, където историята е код

Мадара е единственото българско село, което живее под погледа на световно наследство - Мадарския конник, символът на България. Фигура, издълбана в скалата преди повече от 1300 години, която и днес остава загадка.

Кой е този ездач? Победител? Бог? Пратеник? Историците спорят, но местните кимат мълчаливо - „той е пазителят“.

Под Конника, който се смята, че е хан Тервел, се крият пластове, които не са разказани докрай: праисторически селища, тракийски светилища, прабългарски ритуални площадки, езически ниши, пещери, в които камъкът звучи кухо, сякаш под него има още един свят.

Легендите, които правят Мадара селото с най-много тайни в България

Легендата за подземния път към Плиска

Местните разказват, че под Мадарските скали има тунел, водещ чак до Плиска. Някои твърдят, че са виждали входове, които „изчезват“, когато се върнеш на следващия ден. Други - че тунелът е бил използван от хан Тервел като тайна пътека за посланици.

Пещерата на Богинята

Има пещера, за която се говори, че е била светилище на женско божество. Вътре стените са влажни и блестят като кожа. Жените от селото вярват, че мястото „лекува утробата“ - и до днес идват да оставят нишани за плодородие.

Скалата, която пее

В определени вечери, когато вятърът идва от север, скалите издават звук, подобен на далечен хор. Учените го обясняват с акустика. Местните - с духове.

Сянката, която се движи сама

На една от терасите под Конника има място, където в определени часове се появява сянка на човек, макар наоколо да няма никого. Старите хора казват, че това е „пазителят на портата“ — духът, който не допуска неподготвени.

Мадара днес: между мистиката и новия интерес към селото

В последните години Мадара се превърна в едно от най-желаните места за покупка на имот в Шуменско. Причината е комбинация от тишина, природа, история и усещането, че живееш на място, което е символ и връзка с вечността.

Какви са цените на имотите?

Според последните данни средната цена на имотите в Мадара е около 93 068 евро, със средна цена 934 евро/кв.м.

На пазара се предлагат малки къщи за 41 000 – 53 000 евро, по-големи имоти с двор над 1500 кв.м за 52 000 – 130 000 евро, луксозни къщи и къщи за гости, достигащи 230 000 – 570 000 евро.

Търсенето расте - особено от хора, които искат да развиват къщи за гости, йога ретрийти, арт резиденции или просто да живеят на място, което има душа.

Има ли интерес към купуване на къщи?

Да — и то силен. Мадара е едно от малкото села, където имотите се продават сравнително бързо, цените растат стабилно, има интерес от чужденци, привлечени от близостта до обект под закрилата на ЮНЕСКО. Слото се развива като туристическа точка с потенциал за инвестиции.

Селото, което не разказва всичко

Мадара е място, което не се разкрива на първия ден. То е като книга, в която страниците се отварят само ако си готов да ги прочетеш. Тук тишината е плътна. Скалите - живи. Историята - недовършена.

И може би точно в това е тайната на Мадара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com