Наше село пази най-големите тайни. Всеки иска къща в него
Скалата пее, сянката се движи само
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Скалата пее, сянката се движи само
Младежи продължават да пазят паметта на България
В Двора на кирилицата ученици от първата столица научиха чудесата на родината
Тя подчерта, че програмата залага на интегрирано знание и опит на място
Тук българите отново правят съдбоносен избор
Тя предстви пред младежите Чудесата на Цар Борис Покръстител
Учени от цял свят трудно могат да повярват на величието на скалния релеф на Мадарския конник, каза още той
В пространството се внесоха с тържествено шествие реплики на исторически артефакти
Водоснабдителният комплекс е система от кули, резервоари и тунел, свързващ археологическия паметник с река Мочурица
Създателят на археологията ни открива първата българска столица
Кандидатът за президент на ДПС посети уникален културно-исторически комплекс в първата българска столица Плиска
Крепостта е в северния исторически маршрут заедно с Велики Преслав, Плиска и Мадара, казва проф. Николай Овчаров
В столицата на Първата българска дъжава – Плиска, продължават тържествата за 1110 години от успението на Цар Борис I Михаил-Покръстител
Паметници на трима български творци бяха открити в Алеята на писателите в Двора на Кирилицата в древната ни столица Плиска - Йордан Радичков, Любен Ди...
В чудодейното аязмо край Голямата базилика е покръстен цар Борис I Михаил
Уникален бронзов паметник на Пейо Яворов бе поставен на видно място в новата Алея на писателите в Двора на кирилицата в Плиска в навечерието на 140 г....
Преустрояват южната част на "Квадрат 500" Кабинетът ще отпусне на Министерството на културата още 250 хил. лв. за изграждането на Голямата базилика в...
Средновековната столица Плиска е била обитавана преди повече от хилядолетие преди новата ера - по времето, когато се е развивала културата на Микена и...
Изграден от камъни канал, дълбок над 4 м и дълъг около 100 м, е главният резултат от проучванията край Голямата базилика в Плиска, която се реставрира...
Реставрацията и консервацията на Голямата базилика в Плиска ще продължи през май. Това обяви пред Topnovini.bg ръководителят на разкопките доц. Павел...