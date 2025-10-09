Доц. д-р Андрей Аладжов: В Плиска има дворци, каквито няма в цяла Европа

Градът Плиска е основан в т.нар. тъмни векове на Европа, когато различните държави се справят по различен начин с предизвикателствата на времето. Но според археологическите данни никой не е постигнал това, което е създадено тук, заяви доц. д-р Андрей Аладжов от Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН) по време на специална среща с децата в Плиска.

Децата от 4 до 8 клас участваха в кампанията „Чудесата на България – образователни маршрути“, организирана от Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра.

„В Плиска има водопровод, каменни дворци и Крумов дворец с площ от 5700 кв. метра – дворци, каквито няма никъде в Европа от VIII–IX век“, подчерта археологът.

Сред забележителните постижения на ранносредновековния град е и Голямата базилика, изградена по римски образец с дължина 100 метра. По думите на доц. Аладжов целта на строежа е била да се покаже симбиозата между старата и новата религия в българските земи.

„Учени от цял свят трудно могат да повярват на величието на скалния релеф на Мадарския конник“, добави той. Според археолога паметникът не може да бъде тракийски или римски, тъй като изображението ясно показва стремена – характерен белег на прабългарската конница.

