Последният изригнал вулкан в България! Пази нещо уникално

Последният вулкан на територията на съвременна България е изригнал преди около 1 милион години. Днес това, което е останало от неговия конус, е възвишението Кожух, разположено в Санданско-Петричката котловина. То се издига над коритото на река Струма. Масивът е с дължина от около 2 километра и ширина 1.2 километра.

Понякога то е наричано "планина", но, според критериите на геоморфологията, това е неправилно. Освен това често се бърка с планината Кожух (или Кожуф), която се намира на границата между Гърция и Северна Македония.

Името на възвишението идва от факта, че прилича на наметнат кожух. Едноименният връх е най-високата му точка и се намира на 281.2 метра надморска височина.



Възвишението е прорязано от север на юг от река Струма, като край коритото ѝ има извори на топла минерална вода. Източно от реката се намира възвишението Пчелина, което също е остатък от изгасналия вулкан.

При първото експлозивно изригване на вулкана се образувал много широк, нисък конус (вероятно заради запушения кратер), в резултат на което се е оформил т.нар. "паразитен" вулкан.

Река Струма прорязва неговата централна част и го е разделила на днешните две възвишения. Геолозите смятат, че Кожух е напълно угаснал и няма вероятност да изригне отново.

Забележителностите на Кожух

През 1962 г. част от местността Кожух е обявена за природна забележителност. На територията му се срещат редките растителни видове многоцветен парвотризетум (Parvotrisetum myrianthum) и обикновен дракункулус (Dracunculus vulgaris).

По северните склонове на възвишението се намира единственото естествено находище в България на вебиев бадем (Amygdalus webbii), който е вписан в Червената книга.

Кожух е местообитание и на различни видове змии, включително и на считаната за рядък вид котешка змия.

В източното подножие на възвишението е разположена известната местност Рупите, в която през 90-те години на миналия век е изградена църквата Света Петка Българска. Основната част от нейното строителство става с лични средства на пророчицата Ванга.

Топлият климат и близостта на река Струма обясняват защо районът на Кожух е обитаван още от древни времена.

По южните склонове на възвишението са открити останките от големия античен град Хераклея Синтика, съществувал в периода от 4 век преди Новата ера до 6 век след Новата ера.

Има ли и други угаснали вулкани в България?

Възвишението Кожух не е единственият изгаснал вулкан на територията на съвременна България, но със сигурност е последният активен. Останалите не са действащи от много по-отдавна.

Високата ела, например, се намира край софийското село Кокаляне и се предполага, че е угаснал преди около 32 млн. години.

Планината Витоша пък е била активен вулкан допреди около 30 млн. години и вероятно се е образувала още преди 70 млн. години.

Друг масив, за който се предполага, че е с вулканичен произход, е Голямата Папия над град Царево. Вероятно вулканична активност в този регион е съществувала допреди 80 млн. години.

