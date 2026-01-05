Атакуваме ЮНЕСКО с най-голямото си кулинарно чудо. Киселото мляко е новият български кандидат за списъка на нематериално световно културно наследство на световната организация.

Кандидатурата ни за престижната международна листа за тази година идва след обичая "Сурва" от Пернишко, бистришките баби, нестинарството, чипровските килими и гайдата от миналата година.

Досието е подготвяно от две години съвместно с Турция и Румъния.

"Не толкова наличието на кисело мляко, колкото съхранението на традициите да се прави кисело мляко, да се кваси кисело мляко вкъщи, да се гледа на него и като на лекарство, да може киселото мляко да бъде част от всекидневния начин на живот. Затова и културата, така да я наречем, на киселото мляко, беше общо предложение на голяма част от страните на Балканите и наоколо", обясни директорът на РИМ-Русе проф. Николай Ненов, който бе председател на сесията в Париж миналата година, на която България формално бе домакин.

Киселото мляко е едно от най-големите и кулинарни, и научни чудеса на България. Той е известно в целия свят, една от любимите храни в Япония. Бактерията Lactobacillus bulgaricus (Лактобацилус булгарикус) е открита от родения в трънското село Извор д-р Стамен Григоров.

