Наталия Михалевска: МОН дава възможност на учениците да откриват неразказаните истории на родината

По програмата на Министерството на образованието и науката „България - Образователни маршрути“ учениците ще могат да опознаят страната чрез пет направления, свързани със занаяти, култура, архитектура, изкуство и история.

„За всяко направление има подготвени по 100 примерни обекта, но идеята е вие и вашите учители сами да изградите своите маршрути – като пъзел от знание и преживяване“, обясни Наталия Михалевска, заместник-министър на образованието по време на Младежка академия Чудесата на България“, която се проведе в Плиска.

Тя бе организирана от Общество "Културно наследство" - българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра.

Тя подчерта, че програмата залага на интегрирано знание и опит на място, защото „в интернет може да се види всичко, но не може да се преживее всичко“.

„Можем ли да имаме крила от мечти, без да имаме корени? Избирайте места, които наистина ще оставят следа у вас. Тези преживявания ще ви направят по-зрели и уверени – както в училище, така и в живота“, посочи Михалевска.

По думите ѝ всеки трябва да търси родовата си памет и да превръща пътуванията в връзка между поколенията. Новата програма ще даде възможност на повече ученици да видят знакови места в България, дори ако не могат да ги посетят със семейството си.

„Разказвайте повече за местата, в които живеете, и за неразказаните истории около вас“, призова още заместник-министърът.

Като пример за „неразказаните истории на българите“, Михалевска разказа за архитекта на Абу Даби – българин от Габрово, чийто екип е избран от шейх да проектира знакова сграда в емирството. Миналата седмица в Габрово е открита изложба с неговите творби.

„Това също е част от нашата история – историята на българите, които оставят следа по света“, завърши Наталия Михалевска.

