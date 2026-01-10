Кукерите излизат! Нещо невиждано в Симитли

Кукери превземат Симитли. От днес започва двудневният фестивал „Симитлия – Древната земя на кукерите“, в който ще дефилират групи от цялата страна. Началото на фестивала ще бъде поставено с шествие със звънци, което ще тръгне в 9:30 часа от централния площад на Симитли и ще се отправи до стадиона в града, съобщиха от общинския пресцентър.

Тази година участие във фестивала са заявили десетки групи от цялата страна. Сред тях са кукери, сурвакари, станчинари от Благоевградско, Карловско, Пернишко, Кюстендилско, Пазарджишко, Старозагорско, Ямболско и Софийско.

Тази година организационният комитет на фестивала обявява конкурс за най-добра фотография, заснета по време на двадесет и второто издание на „Симитлия – Древната земя на кукерите“. В конкурса могат да участват както професионални фотографи, така и любители, съобщиха от общинския пресцентър. От там посочват, че крайният срок за участие е 16 януари, победителите ще бъдат обявени на 2 февруари, а авторите на отличените снимки ще бъдат официално наградени.

Във връзка с провеждането на фестивала се въвежда временна организация на движението за втория фестивален ден – 11 януари, съобщиха от Община Симитли. От там посочват, че за времето от 9:00 до 18:00 часа се въвежда забрана за преминаване по главната улица „Георги Димитров“ в участъка от градския пазар до кръстовището ѝ с ул. „Бреза“ ( в района на детска градина „Радост“). За посочения период ще бъде разрешено единствено движението на превозни средства за обществен превоз на пътници и специализиран превоз на деца и ученици.

Кукерският фестивал се организира ежегодно от Община Симитли под патронажа на кмета Апостол Апостолов. Събитието продължава на 11 януари, като по традиция на втория ден на „Симитлия – Древната земя на кукерите“ на стадиона дефилират местните групи, пресъздавайки характерните за района обичаи.

