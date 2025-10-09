Плиска събра деца от България в пътешествие през времето

Пътешествие във времето, което върна 34 деца от Плиска в миналото, разказвайки им непознатите истории за мястото, от където започва всичко – откъдето започва България. В Двора на кирилицата, възпяващ и увековечаващ нашата национална идентичност и писменост, те имаха не просто среща, а истински открит урок и приключение!

Събитието бе част от специалния проект „Чудесата на България – образователни маршрути“, който Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра, реализира по програмата на Министерството на образованието и науката „България – образователни маршрути“. След старта в Кюстендил и Белоградчик, този път инициативата оживя в Плиска – първата столица на България, люлка на държавността и писмеността ни.

Български дух и традиция в началото на празника

Истинска магия сътвориха талантливите ученици от фолклорна група „Росна китка“ към Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – Плиска, с ръководител Шермин Хасан. В Картинната галерия те посрещнаха гостите по стара българска традиция – с мед и питка. С красиви народни песни и танци децата създадоха празнично настроение и показаха, че духът на Плиска продължава да живее в младите поколения.

С това вълнуващо начало гостите и учениците бяха въведени в света на „Чудесата на България“. Вълшебното пътешествие продължи с урок по родолюбие от Славка Бозукова, председател на Общество „Културно наследство“. С вдъхновение и увлекателен разказ тя развихри въображението на учениците от 4 до 8 клас и ги пренесе 1300 години назад, във времето, когато земята около Плиска и Шумен е била сцена на чудеса и велики дела.

10 истории, които ни правят горди, че сме българи

„България е най-старата държава в Европа, създадена именно тук“, подчерта г-жа Бозукова. „Представете си – 681 година. България вече има име, цар и столица. И не просто някъде, а точно тук – в Плиска.“

Тя разказа 10 истории – 10 чудеса, всяко от които е повод да се гордеем, че сме българи. Бозукова припомни, че България е единствената държава в Европа, която никога не е сменяла името си. Армията ни е воювала под знамена, които никога не са били пленени.

„Няма музей по света, който да държи български флаг – защото нито едно наше знаме не е било взето от врага“, каза тя и бе аплодирана от децата.

Мадара – Българската Троя

Сред най-впечатляващите истории бе тази за Мадара, която археолозите наричат „Българската Троя“. Там, където природата и историята се преплитат, са живели древни хора, оставили след себе си светилища, пещери и загадъчни знаци.

„Някои вярват, че именно от тези земи са тръгнали хората, които по-късно достигат до Троя“, разказа Бозукова. В скалите край Мадара се крият тайни, които все още не са разгадани. Водата от пещерите се смята за лековита, а мястото е било най-големият култов комплекс на Балканите – по-древен и мащабен дори от Делфи, прочут със своя храм на Аполон.

Тук са и Даул Таш – камъкът на езическото светилище на бог Тангра, останките от римска вила, както и мадарската крепост.

Числото 23 – мистичното число на Плиска

Особен интерес предизвика разказът на Славка Бозукова за числото 23 – мистичното число на Плиска.

„На 23 метра е висок Мадарският конник. 23 квадратни километра е площта на Плиска. 23 000 кубика пръст е изхвърлена при изграждането на паметника. 23 километра е разстоянието от Каспичан до Шумен. А 23 века е славната история на този край – от времето на Троянската война, през величието на Първото българско царство, до падането ни под византийска власт. 23 е вашето число – числото на феномените, на вдъхновението, на знанието“, каза тя.

Бозукова обясни, че числото 23 е и свещено число за маите и едно от най-загадъчните числа откакто свят светува. „Ако гледате филма Красив ум с Ръсел Кроу, ще разберете защо“, добави тя с усмивка.

Кметът на кметство Плиска Десислава Драгомирова пък призова децата да бъдете горди с всичките Чудеса на България. "Не забравяйте че сте от този прекрасен край откъдето започва всичко", каза още тя.

Нови хоризонти за българските ученици

Програмата „България – образователни маршрути“ на МОН отваря нови хоризонти пред учениците, като въвежда интерактивно обучение чрез пътувания и живо докосване до историята.

„Искаме учениците и учителите сами да създават своите маршрути – да избират обекти, свързани с историята, изкуството и занаятите, да отидат на място, да видят, да преживеят знанието“, каза зам.-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска.

Тя обяви, че програмата ще предоставя тройно повече средства при запазване на същия обем екскурзии, което ще даде възможност на много повече деца да се включат. Включени са около 100 примерни обекта, които училищата могат да използват, за да изграждат свои собствени маршрути.

„Има места, които всеки трябва да види – Плиска и Дворът на кирилицата са точно такива. Тази програма отваря прозорци, хоризонти“, подчерта Михалевска.

Едно от условията е всяко посещение да включва разказ от местен човек – пазител на легенди и истории, непознати от учебниците.

„Колкото повече деца и учители се включат и пренесат уроците в природата, толкова по-живо и полезно ще бъде знанието“, допълни тя и пожела на децата от Плиска да бъдат откриватели на нови чудеса из България.

Плиска – градът на началото

„Плиска е основана в т.нар. тъмни векове на Европа, когато държавите се борят да оцелеят, но никой не е постигнал това, което е направено тук“, каза доц. д-р Андрей Аладжов от Националния археологически институт с музей при БАН.

Той разказа на децата за водопроводите, каменните дворци и Крумовия дворец с площ от 5700 кв. м – постижения, каквито няма никъде в Европа от VIII–IX век.

Сред чудесата на древната столица е и Голямата базилика – храм, изграден по римски образец с дължина 100 метра. „Тя е символ на симбиозата между старата и новата религия – езичеството и християнството“, обясни археологът.

„Учени от цял свят трудно могат да повярват на величието на Мадарския конник“, добави доц. Аладжов. „Това не може да бъде тракийски или римски паметник – ясно се виждат стремена, характерен белег на прабългарската конница. Той е свидетелството за нашата сила и идентичност.“

Чудесата на България – жив урок по родолюбие

Вълнуващата среща в Плиска събра ученици, учители, представители на местната власт и гости от Министерството на образованието и науката. За децата това не бе просто урок – а истинско пътешествие през времето, което ги накара да се почувстват наследници на един велик народ.

„Чудесата на България“ не са само камъни и руини – те са живата памет за миналото, която днешните ученици носят в сърцата си.

