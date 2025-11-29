Нова атракция от Хераклея Синтика - Атина и Афродита  

Атина и Афродита от Хераклея Синтика са новата атракция в музея на Петрич, които туристите с интерес разглеждат.

Най-новите находки от проучванията в античния град са част от фонд „Археология“ на Исторически музей - Петрич.

Антиките предаде ръководителят на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински, след като артефактите преминаха през специализирана консервация и реставрация, извършена от експерти.

Сред най-интересните експонати са глинени лампи с редки сюжети, стъклени съдове, детски играчки, златни обеци, статуетки на Атина и Афродита, фигурка на професионална оплаквачка, стъклени мъниста от накити, както и части от статуя на Херакъл. Артефактите обхващат както елинистическия период, така и римската епоха - истинско свидетелство за богатия живот в древния град.

Проф. Вагалински подчерта значението на откритите 1500 артефакти, заявявайки, че „чрез предметите усещаме хората зад тях - техните мисли и емоции“. Той допълни, че системната съвместна работа и подкрепа между Община Петрич, музея и научния екип се превръща в отличен пример за устойчиво културно развитие.

Директорът на музея инж. Катя Стоянова разкри, че ценните антични находки ще бъдат включени в постоянната експозиция през 2026 г.

Новата изложба ще бъде представена пред широката публика по време на събитията от „Нощ на музеите 2026“.

