Нова атракция от Хераклея Синтика - Атина и Афродита
1500 артефакти са открити в античния град, каза Людмил Вагалински
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1500 артефакти са открити в античния град, каза Людмил Вагалински
Вили Пеева - Пападопулу и Георги Дойчев със специални отличия
Конференцията се проведе под патронажа на посланик Натаниъл Копси
Смята се, че тя датира от 2-3 в. сл. Хр.
Д-р Георги Станулов отличен за най-добър специалист
Каузата ни е София да бъде сред най-развитите градове в света в сферата на регенеративната медицина, каза д-р Георги Станулов
Божи гроб е построен върху светилище на Афродита
МЦ "Афродита" представлява най-голямата тъканна банка у нас - Future Health, смятана за еквивалент на качество
Клиниката е лидер по успеваемост на инвитро процедури
Приемът на фолиева киселина преди бременността намалява риска от спонтанен аборт
Сигурността и индивидуалният подход са приоритет за нас, казва главният специалист по репродуктивна медицина в клиниката д-р Георги Станулов
15-20% от младите двойки са изправени пред репродуктивни проблеми
Медицинският център се нарежда сред топ клиниките в света
Жени организирали кървави гладиаторски боеве в Августа Траяна
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Ябълките на Илияна Беновска се превърнаха в най-обсъжданото събитие при заключителната реч на Росен Плевнелиев. И по стар вече Фейсбук обичай актът й...
Немският филм "Любовни пържоли", втора пълнометражна творба на младия режисьор Якоб Лас, спечели голямата награда "Златна Афродита". Това решение на ж...