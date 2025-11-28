Дъжд от европейски награди за талантите на Център за изкуство "Зорница" /ВИДЕО/

Престижни европейски награди сложи тази седмица във витрината си Център за изкуство „Зорница“. Вокалните таланти, възпитаници на Галина Стоянова, доказаха, че са на световно ниво.

Дует 2М Мария Сантева и Матей Бешенджиев грабнаха този уикенд Grand Prix в един от най-старите и престижни европейски вокални конкурси "Берлинска перла". Сред представители на 19 държави, между които Малта, Виетнам, Тайланд, Израел, Естония, Литва, Молдова, Румъния, Армения, Полша, Румъния, Казахстан, Швеция и още други, българският дует 2М беше избран за носител на високото отличие. За първи път в 24-годишната история на конкурса печели България.

Тази българска победа младежите посвещават на нашата кауза - реставрация на сградата предоставена от Столична община за "Творчески инкубатор за музика и млади таланти", съобщи за „Стандарт“ Галина Стоянова.

Освен в Берлин в този уикенд имаше постигнат и още един висок резултат в друг европейски конкурс - EURO MUSIC VISION в Букурещ. На него 10-годишната Биляна Николова грабна Category Throphy /най-високото отличие във възрастовата група/. Тези и още две други талантливи деца Гергана Василева и Йоана Иванова получиха свои отличия на тези два певчески форума, което е доказателство, че Център за изкуство "Зорница“ е мястото, където се раждат младите "звезди" на България.

Това осмисля подпомагането на каузата за обособяването на новите творчески пространства на Център за изкуство „Зорница“.

С подкрепата на Столична община и с цел популяризиране творческия дух на Слатина децата от Център за изкуство „Зорница“ и техните вокални педагози работят за изграждане на пространство, което да събере под един покрив пълната гама от дейности. Те включват вокални обучения на деца и младежи, развитие на музикална култура, творческо развитие като създатели на нови български песни.

Предвижда се създаване на съпътстваща обучителна среда (библиотека за музика, репетиционни, сценична среда, звукозаписно студио и др.), която ще даде шанс на децата в София и от страната, чрез творчески партньорски организации, да процъфтяват.

Малките звезди от Център за изкуство "Зорница" бяха един от гвоздеите на юбилейния спектакъл "България страна на чудесата", който Общество "Културно наследство" подари на българите в Деня на народните будители. Концертът с церемония по връчване на юбилейните 15-годишни награди за културно наследство "Чудесата на България" се състоя в едно от най-големите чудеса на България - Народен театър "Иван Вазов". Талантите от "Зорница" разплакаха публиката с невероятното изпълнение на "Къде си, вярна ти любов народна".

