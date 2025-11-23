Търговец проклел Доходното здание в Русе

Една от най-красивите сгради в сърцето на Русе e Доходното здание. Днес в нея се помещава Драматичен театър „Сава Огнянов”.

След Освобождението през 1878 г. Русе се превръща в най-големия град и икономически център в Княжество България. Градът, наричан „Малката Виена“, кипи от предприемачество. Тогава русенци решават да построят сграда, която да бъде културен дом за всички.

Първоначално сградата е била замислена с друго предназначение - да носи приходи от отдадените под наем търговски помещения и казино, които да се използват за подпомагане на местните училища. Така се ражда и името ѝ – Доходното здание.

На 11 октомври 1896 г. Общинският съвет в крайдунавския град отпуска терен в центъра на града и обявява конкурс за проект на новата театрална сграда. Победител става виенският архитект Петер Паул Бранк – име, познато в архитектурните среди не само в България, но и в Чехия, Словения и Румъния. Строителството започва през 1898 г., официалното откриване е през 1902 г.

Сградата е изпълнена в духа на неокласицизма, украсена с каменни орнаменти и статуи – традиционни за европейската архитектура от края на XIX век.

От покрива й се извисяват седем каменни фигури, всяка от които има символично значение – изкуството, науката, земеделието, занаятите, търговията, отбраната и свободният полет на духа.

Най-високо стои статуята на Меркурий, покровителят на търговията – като знак на почит към предприемчивите русенци.

За Доходното здание легенди, в които хората вярват и днес. Една от тях говори за тайна врата, водеща към подземен тунел, който свързвал театъра с крайбрежната ивица на Дунав.

Друга легенда разказва за духа на актриса, която някога починала на сцената по време на представление. Тя толкова обичала колегите си, че и днес, според театралите, помага на колегите си от небесния театър.

Русенци вярват и в проклятието на Сабат Фархи - богат софийски търговец от еврейски произход, Той бил очарован от красотата на русенската сграда. И от завист я проклел.

Всеки, който мине покрай Доходното здание, усеща величието на един град, който някога е бил прозорецът на България към Европа – и може би все още пази тайните си под каменния поглед на Меркурий.

