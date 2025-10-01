Чудесата на България

"Български Родов завет" оживя в Плиска

В пространството се внесоха с тържествено шествие реплики на исторически артефакти

Фатме Мустафова

На 27 септември в Царската базилика в Плиска се състоя интерактивният спектакъл "Български Родов завет" на Фондация Родов Завет.

Заветите на предците ни възкръснаха всред свещеното пространство на  древна Плиска в интерактивен  спектакъл на български обреди и обичаи от богатото духовно  наследство на културната ни памет, съхранила вековните традиции на светите родове.

 Реконструкцията с авторска музика,  оригинални костюми и хореография  срещна всред руините на царската базилика гласове от миналото и настоящето, праотци и потомци във
вечния кръговрат на Живота.

В пространството се внесоха с тържествено шествие реплики на исторически артефакти и реликви, прозвучаха прочити от древни книги, съхранили заветите на предците ни.

Внушителната драматургия и въздействащата музика допринесоха за дълбоко лично преживяване на присъстващите.

Спектакълът "Български Родов Завет" се превърна в истински духовен  празник за избраната публика, която цени съкровището на българската идентичност. Преживяване, което ще
остане завинаги в сърцата на присъстващите.

Фондация Родов Завет събира  съмишленици и хора с кауза, които влагат време и енергия да възродят българската културна и духовна памет, закодирана в българския фолклор, вяра, традиции и обичаи.

