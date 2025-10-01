"Български Родов завет" оживя в Плиска

На 27 септември в Царската базилика в Плиска се състоя интерактивният спектакъл "Български Родов завет" на Фондация Родов Завет.

Заветите на предците ни възкръснаха всред свещеното пространство на древна Плиска в интерактивен спектакъл на български обреди и обичаи от богатото духовно наследство на културната ни памет, съхранила вековните традиции на светите родове.



Реконструкцията с авторска музика, оригинални костюми и хореография срещна всред руините на царската базилика гласове от миналото и настоящето, праотци и потомци във

вечния кръговрат на Живота.



В пространството се внесоха с тържествено шествие реплики на исторически артефакти и реликви, прозвучаха прочити от древни книги, съхранили заветите на предците ни.

Внушителната драматургия и въздействащата музика допринесоха за дълбоко лично преживяване на присъстващите.



Спектакълът "Български Родов Завет" се превърна в истински духовен празник за избраната публика, която цени съкровището на българската идентичност. Преживяване, което ще

остане завинаги в сърцата на присъстващите.



Фондация Родов Завет събира съмишленици и хора с кауза, които влагат време и енергия да възродят българската културна и духовна памет, закодирана в българския фолклор, вяра, традиции и обичаи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com