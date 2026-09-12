Наше село пази най-големите тайни. Всеки иска къща в него
Скалата пее, сянката се движи само
Следете всички новини, анализи и коментари за Мадарски Конник. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Скалата пее, сянката се движи само
Какво каза директорът на Регионалния исторически музей Шумен
Надписи от селището са най-старите български официални документи
Президентът удостои посланика на кралството у нас с орден „Мадарски конник“ първа степен
Доц. Тодор Чобанов разгроми противниците на европейската валута
Кой български кан - Тервел, Крум или Омуртаг, е увековечен в скалата?
Награден е приносът му за развитието на българо-турските отношения и сътрудничество
Ханът отказал да даде дъщеря си на майстора славянин и тя се хвърлила в пропастта Мадарският конник е открит за науката от Феликс Каниц през 1872 г....
Мадарският конник в същинските си пропорции е на една от стените в дома на инженера от Свиленград Иван Гецов. Образът е едно към едно със скалния баре...
Шумен. Камери ще следят за безопасността на туристите на Мадарския конник. Прабългарският барелеф в Мадара и комплексът "Създатели на българската държ...
Спорна година чака креативните и смелчаците, спете и работете на изток, съветват експертите