Сензация на Перперикон: свидетелства за сватбите на цар Иван Асен II
Находката ще бъде представена официално на 20 август, а според проф. Николай Овчаров тя е свързана и със създаването на Българската патриаршия през 12...
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Находката ще бъде представена официално на 20 август, а според проф. Николай Овчаров тя е свързана и със създаването на Българската патриаршия през 12...
Източните Родопи влязоха в престижната фотопоредица
Легенди за съкровища и срещи с боговете обгръщат уникалното светилище
В Родопите вярват, че водата, престояла върху розовия камък, лекува
Легенди за самодиви и духове обгръщат някога приказното място у нас
Вкаменели гори има по света, но нашата е единствена, защото е изправена
Легенда за българска принцеса обяснява появата на червените божури в Източните Родопи. Според преданията, девойката е водила съпротивата на местните х...
Намира се в Източните Родопи
Включилите се в потушававето на огъня противопожарни коли вече са десет
Води се разследване
Хилядолетни тайни крият Източните Родопи
България е прекрасна страна за почивка и туризъм, споделят младежите от клубове по каяк туризъм
Древните издълбали нишите в скалите като пчелна пита Огромното скалното светилище в Източните Родопи е достъпно само за археолози Глухите камъни е е...
От днес стотици мюсюлмани в Източните Родопи празнуват Рамазан Байрам, който продължава до 7 юли. Денят започна с празнични молитви в над 300 джамии и...
В Източните Родопи бе регистриран първи случай на нодуларен дерматит. Заразното заболяване по едрите преживни животни е установено в кирковското село...
Фермер номер 1 в Кърджалийска област се е учил от европейския опит Трябва ни стратегия в земеделието и защита от държавата за бг производството, ка...
250 ученици от седем училища от Кърджали, Крумовград, Ардино и Черноочене пропътуваха маршрутите на армейските части по време на Първата световна вой...
Тридневен ученически поход в чест на 100 години от началото на Първата световна война ще се проведе в Източните Родопи от 3-ти до 5 октомври. Очаква с...
Стотици жители и гости от страната и чужбина ще се съберат в религиозния комплекс Елмалъ баба теке в момчилградското село Биволяне. На това място, в н...
Кърджали. Вече година в Източните Родопи живеят зубри, най-голямото тревопасно животно в Европа. Адаптацията им в този красив и богат на биоразнообраз...