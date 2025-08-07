Общество

Колекционерският брой на СТАНДАРТ, който ще остане във времето

Поводът е 15 Чудесата на България и 33 години най-българската медия СТАНДАРТ

Колекционерският брой на СТАНДАРТ, който ще остане във времето | StandartNews.com
07 авг 25 | 22:31
220
Мира Иванова

Специално издание, което ще остане във времето!

По повод 33-ия рожден ден на любимата медия и 15 години от старта на най-вдъхновяващата национална кампания – „Чудесата на България“, вестник „Стандарт“ представя уникален колекционерски брой, който вече е на пазара!

Къде да го откриете?

  • В големите търговски вериги

  • На бензиностанциите

  • В кварталните магазинчета

  • На всички сергии за вестници

Какво ще намерите вътре?

  • Най-ярките постижения на кампанията „Чудесата на България“

  • Легенди, тайни и загадки за най-мистичните чудеса

  • Разкази за спасени паметници, обичани традиции и нови открития

  • Туристически маршрути, които вплитат минало и настояще

  • Ексклузивни интервюта с историци, реставратори, общественици и меценати

Защо този брой е специален?

  • Съдържа 40 цветни страници, изпълнени с вдъхновение

  • Има колекционерска корица, която ще се превърне в ценност за поколенията

  • Включва ретроспекция, която показва как една журналистическа инициатива събуди българското самочувствие

„Стандарт“ – вече 33 години създаваме стойност, а чудесата ни вдъхновяват вече 15 години!

Не пропускайте това издание – то е повече от вестник. То е история, памет и вдъхновение.

Автор Мира Иванова

