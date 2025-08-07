Колекционерският брой на СТАНДАРТ, който ще остане във времето

Специално издание, което ще остане във времето!

По повод 33-ия рожден ден на любимата медия и 15 години от старта на най-вдъхновяващата национална кампания – „Чудесата на България“, вестник „Стандарт“ представя уникален колекционерски брой, който вече е на пазара!

Къде да го откриете?

В големите търговски вериги

На бензиностанциите

В кварталните магазинчета

На всички сергии за вестници

Какво ще намерите вътре?

Най-ярките постижения на кампанията „Чудесата на България“

Легенди, тайни и загадки за най-мистичните чудеса

Разкази за спасени паметници , обичани традиции и нови открития

Туристически маршрути , които вплитат минало и настояще

Ексклузивни интервюта с историци, реставратори, общественици и меценати

Защо този брой е специален?

Съдържа 40 цветни страници , изпълнени с вдъхновение

Има колекционерска корица , която ще се превърне в ценност за поколенията

Включва ретроспекция, която показва как една журналистическа инициатива събуди българското самочувствие

„Стандарт“ – вече 33 години създаваме стойност, а чудесата ни вдъхновяват вече 15 години!

Не пропускайте това издание – то е повече от вестник. То е история, памет и вдъхновение.

