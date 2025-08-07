Колекционерският брой на СТАНДАРТ, който ще остане във времето

Специално издание, което ще остане във времето!
По повод 33-ия рожден ден на любимата медия и 15 години от старта на най-вдъхновяващата национална кампания – „Чудесата на България“, вестник „Стандарт“ представя уникален колекционерски брой, който вече е на пазара!
Къде да го откриете?
-
В големите търговски вериги
-
На бензиностанциите
-
В кварталните магазинчета
-
На всички сергии за вестници
Какво ще намерите вътре?
-
Най-ярките постижения на кампанията „Чудесата на България“
-
Легенди, тайни и загадки за най-мистичните чудеса
-
Разкази за спасени паметници, обичани традиции и нови открития
-
Туристически маршрути, които вплитат минало и настояще
-
Ексклузивни интервюта с историци, реставратори, общественици и меценати
Защо този брой е специален?
-
Съдържа 40 цветни страници, изпълнени с вдъхновение
-
Има колекционерска корица, която ще се превърне в ценност за поколенията
-
Включва ретроспекция, която показва как една журналистическа инициатива събуди българското самочувствие
„Стандарт“ – вече 33 години създаваме стойност, а чудесата ни вдъхновяват вече 15 години!
Не пропускайте това издание – то е повече от вестник. То е история, памет и вдъхновение.
