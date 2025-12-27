Голяма опасност дебне шофьорите. АПИ предупреди

Голяма опасност дебне шофьорите. След дъждовете и снега АПИ издаде предупреждение за потенциално опасно време заради рязко падане на температурите. В няколко области в Северна България термометрите паднаха до под минус 10 градуса.

Това създава риск от образуването на така наречения черен лед по пътищата, предаде NOVA.

Какво означава това?

Черният лед се нарича така, тъй като се слива с асфалта и практически не се вижда. Привечер обаче може да се види, тъй като се отразява от фаровете на колата. Рисковете са свързани с това, че черният лед е предпоставка за загуба на контрол на колата. Затова трябва да бъдете особено внимателни, ако ви се налага да шофирате тези дни.

