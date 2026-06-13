15 години Чудесата на България! Уникален спектакъл
Общество "Културно наследство" прави концерт-церемония за връчване на юбилейните награди
Следете всички новини, анализи и коментари за 15 години Чудесата на България. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Общество "Културно наследство" прави концерт-церемония за връчване на юбилейните награди
Когато историята проговаря, а духът се събужда
Поводът е 15 Чудесата на България и 33 години най-българската медия СТАНДАРТ
40 цветни страници с най-големите Чудеса на България
40 цветни страници с най-големите Чудеса на България
Премиерата на вълнуващото видео бе пред посланиците в София на събитието "Дипломация на Чудесата. Най-древните чудеса на България и Турция"