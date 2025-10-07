15 години Чудесата на България! Уникален спектакъл

Уникален спектакъл „България – страна на Чудесата“ подарява на българите за Деня на народните будители (1 ноември) националната кампания „Чудесата на България“. Тази година тя има своеобразен юбилей и традиционните награди за културно наследство ще станат част от вълнуващ концерт.

Народният театър - храм на културното наследство

На 1 ноември едно от най-големите културни Чудеса на България – Народният театър „Иван Вазов“ става храм на културното наследство, в който над 800 души ще изживеят вълнуващо пътешествие във времето от праисторията до днес.

"Вакали" палят огъня на българския дух

Огънят на българския дух ще запали уникалната танцова група „Вакали“. Глас в небето ще извиси космическата Валя Балканска. Николина Чакърдъкова и Неврокопският ансамбъл ще разтърсят сцената, а Звезди от „Ахат“ ще развълнува сърцата на всички с песен за българите, която никога досега не е била изпълнявана на концерт.

Специален акцент в програмата ще са младите таланти от Арт Войс център в Пловдив и Иван Лечев, който ще има виртуозно изпълнение на цигулка.

Спектакълът-церемония се организира от Общество „Културно наследство“, българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“.

Юбилейни награди "Чудесата на България"

По време на спектакъла ще бъдат връчени единствените по рода си у нас награди за културно наследство, които „Чудесата на България“ присъжда вече 15 години.

Голямото гласувате започна на 10 октомври

Чудо на годината, Атракция на годината, Бранд на годината ще бъдат определени с гласуване в агенция „Стандарт“, което тръгва на 10 октомври 2025 г. Всеки ще може да даде гласа си за чудото на България, с което се гордеем най-много. В класацията ще участват крепости, светилища, манастири, съкровища, дестинации, които са били отличавани или номинирани в кампанията през последните 15 години. Вотът е за новите Чудеса на България, които влизат в новия модерен разказ за култура и туризъм, наречен Бранд България.

Спектакълът е безплатен

Той е специалният подарък на кампанията "Чудесата на България" и Общество "Културно наследство" за Деня на народните будители.

Гости на концерта - церемония ще бъдат министри, депутати, кметове, целият дипломатически корпус, директори на музеи, библиотеки, читалища, най-големите историци и археолози у нас, ректори на университети, ръководството на БАН, представители на бизнеса, целият културен елит, неправителствени организации.

Специални гости на церемонията ще са младежи от цялата страна, членове на Младежка академия "Чудесата на България".

Преди 15 години в България бе запалена една искра – искрата на националната ни мечта да върнем страната си в центъра на европейската културна карта, там къде е нейното достойно място от хилядолетия насам.

Люлка на европейската цивилизация, България е дала на света първите градове, първите технологии, първия златен рудник, първото обработено злато в света, първия земеделец, най-стария християнски манастир, уникална азбука, на която днес пишат 280 милиона души.

Голямото откритие

Едно невероятно археологическо откритие – мощите на Свети Йоан Кръстител, намерени от проф. Казимир Попконстантинов на остров Свети Иван край Созопол, даде преди 15 години старта на най-голямата кампания за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на България – „Чудесата на България“. Тази година тя има своеобразен юбилей, който съвпада с годината, в която с гордост отбелязваме 1170 г. от създаването на глаголицата и 1160 г. от приемане на християнството.

За тези 15 години кампанията „Чудесата на България“ не се отклони нито за миг от мисията си. Направи над 150 национални и регионални дискусии, над 50 маршрута за културно-исторически туризъм, над 15 регионални бранда, издаде десетки книги и клипове, направи серия телевизионни предавания и уникална постановка в зала № 1 на НДК, реализира единствения по рода си у нас подкаст за културно наследство "Чудесата на България". От 3 години кампанията бе надградена със създаването на модерния разказ за културата, туризма, иновациите и младите таланти на страната ни, наречен Бранд България.

Европа отличи Чудесата на България

Европа също отдаде заслуженото на кампанията и през 2018 г. отличи „Чудесата на България“ с голямата награда на Европа Ностра за популяризация на културното наследство. А по-късно направи Общество „Културно наследство“ свой официален представител за България, на който имам честта да бъда председател.

В тревожното време на разделение и противопоставяне, в което живеем, мисията за популяризиране на българското културно-историческо наследство, е едно от малкото неща, които ни обединяват като българи, предизвиквайки във всеки един от нас чувство на достойнство и гордост. „Чудесата на България“ стана не само пазител на българското достойнство, кампанията се превърна в най-устойчивата мисия за съхранение на наследството и паметта на древния ни народ. Днес „Чудесата на България“ ревностно съхранява българския код и го вплита в световното наследство като своеобразна шевица на бъдещето.

