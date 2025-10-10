Битката започна! 15 Чудеса в надпревара за № 1 - ГЛАСУВАЙТЕ

Битката за Чудесата на България започна

15 от най-големите археологически открития на последните 15 години влизат в люта надпревара за първото място. Победителят ще бъде обявен на уникалния спектакъл – церемония за връчване на юбилейните награди „Чудесата на България“, който ще се състои на 1 ноември в едно от най-големите културни чудеса на страната ни – Народния театър „Иван Вазов“. Храмът на Мелпомена е партньор на събитието.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЧУДО НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

Организатор е Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“. Медийни партньори на спектакъла са „Стандарт“ и БНТ.

Режисурата на спектакъла, цялостното му оформление и спиращите дъха клиповете, които ще бъдат излъчени в залата на Народния театър, са дело на лидера в аудио-визуалните продукти "Smile Media", дългогодишен партньор на „Стандарт“ и „Чудесата на България“.

Чудо на годината, Атракция на годината, Бранд на годината ще бъдат определени с гласуване в агенция „Стандарт“, което тръгва днес, 10 октомври 2025 г. Всеки ще може да даде гласа си за чудото на България, с което се гордеем най-много на адрес www.standartnews.com.

В класацията участват крепости, светилища, манастири, съкровища, дестинации, които са били отличавани или номинирани в кампанията през последните 15 години. Вотът е за новите Чудеса на България, които влизат в новия модерен разказ за култура и туризъм, наречен Бранд България. Днес откриваме надпреварата за определяне на най-голямото откритие на последните 15 години.

1. Мощите на Свети Йоан Кръстител

Най-голямото откритие в религиозната археология у нас бе направено преди 15 години на остров Св. Иван край Созопол от проф. Казимир Попконстантинов. С филмите на „Нешънъл Джиографик“ археологическата сензация, която даде старт на кампанията „Чудесата на България“, обиколи целия свят.

2. Хераклея Синтика

Едни от най-големите археологически открития през последните 15 години направи проф. Людмил Вагарински в античния град Хераклея Синтика край Петрич. Последните от тях бяха впечатляващите статуи на внуците на император Октавиан Август.

3. Провадия Солницата

Едни от най-значимите открития от праисторията направи през последните 15 години акад. Васил Николов в най-стария солодобивен център в Европа. Голямата находка бе царски гроб на 64 века.

4. Перперикон

Откритията на проф. Николай Овчаров в Скалния град на траките през последните 15 години са стотици. Благодарение на него цялата история на Перперикон – от мига, в който жреците с огън и вино предричат славата на Александър Македонски до Средновековието, бе разкрита.

5. Пръстенът убиец и Татарската плячка от Калиакра

Двете открития направи доц. д-р Бони Петрунова, директор на НИМ, в крепостта Калиакра. Пръстенът с тайник за отрова и гърнето с жълтици попълниха бели страници от историята на деспот Добротица и Добруджанското деспотство.

6. Златото на гетите

То бе голямото откритие на проф. Диана Гергова в Омургагова могила на резервата Сборяново, край Исперих. Змия насочила проф. Гергово към мястото, в което тя намира ковчежето с ювелирни златни накити на гетския цар Котела.

7. Малката принцеса от крепостта Урвич

През последните 15 години всяко лято екипите на НИМ и НАИМ-БАН правят невероятни открития в крепостта Урвич край София. Миналата година д-р Филип Петрунов (НАИМ-БАН) и Виолина Кирякова (НИМ) откриха гроба на малката принцеса – племенницата на цар Иван Александров.

8. Гробът на Деспот Слав в Мелник

Мелник бе животът на един от най-големите археолози в България проф. Виолета Нешева, която ни напусна през 2024 г. През 2012 г. тя откри край манастира "Св. Богородица Пантанаса" в Мелник гроба на деспот Слав.

9. Акве Калиде, Бургас

Откритията в римските терми през последните 15 години превърнаха Акве Калиде в една от големите атракции на Бургас. Арехеолозите с ръководител доц. д-р Димчо Момчилов откриха нимфеум. Той заема централно място в бившите римските терми и е бил част от фонтан с надпис и статуя на трите нимфи - покровителки на минералните извори.

10. Повелителят на Сакар - Златното съкровище на тракийския воин край Тополовград

През лятото на 2024 г., при проучвания в района на Капитан Петко войвода, Даниела Агре попадна на изключително златно съкровище от елинистическата епоха, датирано около IV – III в. пр. Хр. В центъра на откритието е златен венец от дъбови листа – символ на царска власт и божествена почит. Съкровището включва златни апликации, сребърни съдове, керамика, оръжие

11. Потъналите кораби в Черно море

В периода 2015-2019 г. под ръководството на д-р Калин Димитров, тогава директор на Центъра за подводна археология, се проведе най-мащабния археологически проект "Black sea map". В него наши археолози и водолази участваха с американския подводен тим на д-р Джон Адамс в експедиция за търсене на останки на потънали кораби по българското крайбрежие. Един от откритите кораби е като този на Одисей.

12. Откритията в Ада тепе

Първият златен рудник – дългогодишните проучвания на доц. Христо Попов в най-стария златен рудник в Европа, разкриха историята на древните траки като рудари. Проучванията на екипа му са събрани в един от най-модерните музеи у нас – Музеят на златото в Крумовград, създаден от Дънди Прешъс Метълс.

13. Свещеният кладенец на Плиска

Водещото откритие през 2015 г. бе разкриването на свещеното аязмо, вградено в Голямата базилика на Плиска. То е известно на учените от три десетилетия, но по различни причини излезе отново на бял свят едва в наши дни. Професор Павел Георгиев, който води разкопките в първата ни столица, го върна за нов живот след векове забрава. Аязмото е било свещено място още за древните траки, а след това и за дошлите в нашите земи славяни и българи. Вграждането му през IХ в Голямата базилика е недвусмислено доказателство, че е станало свещено място и за християните, и то още преди официалното покръстване на България.

14. Хубавата църква на Иван Александър

Величествена, мистична и почти забравена – такава е „хубавата църква“, за която се говори в житията на св. Теодосий Търновски. През 2025 г., след години на търсене, екипът на проф. Хитко Вачев я откри. Тя е недалеч от Царевец, сред хълмовете на Велико Търново. Това е църквата, построена през XIV век., лично от цар Иван Александър за светеца. Самият цар е носел пръст и камъни за градежа.

15. Първият човек от пещерата Бачо Киро

Първите Хомо сапиенс в Европа са живели в пещерата Бачо Киро край Дряново! Откритието на международния екип, българската част от който се водеше от доц. д-р Николай Сираков, обиколи света през 2020 г. Археолозите доказаха, че разумният човек е населявал скалните кухини у нас още преди 46 000 години.

